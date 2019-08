Supermegler i trekrangel på beste vestkant

Terje Tinholts eiendomsselskap skal ha vært litt for ivrig med motorsagen.

Etter 20 år som en av landets mest omsettende og profilerte eiendomsmeglere, startet Terje Tinholt eiendomsselskapet Tinholt Eiendom i 2017.

Supermegleren kom fra daværende Nordvik & Partners, hvor han hadde hatt en årlig boligomsetning på 1,5 milliarder kroner og solgte en rekke boliger i det øvre prissjiktet.

Eiendomsselskapets hovedfokus er på utvikling av tomter, konvertering, nybygg og formidling av større eiendomstransaksjoner. Med seg på laget har Tinholt fått brødrene Nygaard i Bryn Eiendom og komiker Thomas Giertsen.

Nå mener en nabo i Trosterudstien på Vettakollen i Oslo, at eiendomsselskapet har tatt litt vel hardt i med motorsagen. Det er dermed duket for nabokrangel på Oslos vestkant.

Tok seg til rette

Det var tidligere i år at Tinholt Eiendom kjøpte eiendommen, som ligger sørøst for Holmenkollen i Oslo. Det tok ikke lang tid fra forarbeidene med tomten hadde startet, til naboparet hadde sendt inn en klage til Oslo kommune.

- Vi har sett at dere en av de siste dagene har tett dere til rette og felt flere trær ulovlig. Vi ser videre at dere til og med har felt et grantre på vår tomt foran vår postkasse, skriver naboen til kommune.

TVIST OM KVIST: - Vi var nødt til å kutte en gren som hang over innkjørselen til vår eiendom for å komme inn med borriggen, svarer Terje Tinholt og Tinholt Eiendom kommunen.

Grantreet skal ha hatt stor affeksjonsverdi for dem. I brevet trekkes Småhusplanens bestemmelser frem, hvor det kommer frem at det ikke er tillat å felle trær med stammeomkrets over 90 centimeter, målt én meter over bakken.

- Felte fem trær

Et par dager etter gikk naboen hardere til verks.

- Vi har gått over tomten og tatt bilder av restene av stammene til trærne som er felt. Vi har dokumentert hvordan det største treet som er felt var skjult og dekket til med sten, slik at det er åpenbart at dere er klar over at dere feller ulovlig, heter det i det nye brevet.

Naboen hevder at det minst kan dreie seg om fem trær.

- Kuttet bare en gren

Tinholt Eiendom fikk frem til slutten av juni med å redegjøre for forholdet. I svaret avviser selskapet påstandene.

- Det medfører ikke riktighet at det er begått ulovlig trefelling på eiendommen og vi kjenner oss ikke igjen i nevnte beskrivelser fremsatt i henvendelsene. Det er i tillegg fremsatt påstand om at det er felt et tre på annen manns grunn, altså innklagers/naboens eiendom, noe som er helt feil. Det er ikke blitt felt trær som tilhører eller står på annen manns grunn, tordner selskapet.

Eiendomsselskapet skal bare ha foretatt grunnundersøkelser og befart eiendommen.

- I den forbindelse ble vi nødt til å kutte en gren som hang over innkjørselen til vår eiendom for å komme inn med borriggen. For å komme til i skråning på tomt der det skulle foretas prøver, ble man nødt til å fjerne små trær og kjerr. Vi filmet både før og etter nettopp for å ikke havne i en slik situasjon mhp uriktige anklager, heter det videre.

Avslutningsvis understrekes det at de største trærne de kuttet, hadde en stammeomkrets på 60 centimeter, men at de aller fleste var småtrær.

Nå er det opp til Oslo kommune å avgjøre saken.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra hverken Terje Tinholt eller naboen.