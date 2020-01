Superøkonom Lene Drange (28): – Jeg er stadig vekk overrasket over hvor mye folk lyver

Lene Drange (28) går inn i folks økonomi og rydder opp. Det har gitt henne noen absurde opplevelser.

OSLO (Nettavisen): Vi møter 28 år gamle Lene Drange på en kafé i Oslo sentrum. Hun stråler fra øre til øre.

For mens de fleste av oss famler rundt i blinde når det gjelder vår privatøkonomi, har Drange gjort privatøkonomi til en yrkeskarriere. Med allerede mye fartstid i en alder av 28 år.

Hun har allerede vært flere år på TV-skjermen i programmet Luksusfellen. Der sto hun først bak kamera, deretter foran kamera - og fikk oppleve de utroligste ting.

– Jeg blir stadig vekk overrasket over hvor mye folk lyver om privatøkonomien. Det gjøres til venner, bekjente og til og med deres nærmeste partnere, sier Drange og rister på hodet.

Hennes nyvinning, boken «Snaponomi» er allerede høyt på bestselgerlistene. Det er åpenbart at forfatteren har truffet en nerve. Og spesielt blant unge folk som har lite erfaring med privatøkonomi.

– Det er mange unge som får seg en aha-opplevelse når de flytter ut. Plutselig oppdager de at kjøleskapet ikke fyller seg selv, sier Drange.

Det gjør at hun mener folk har godt av å være litt fattig når de er studenter.

Forstår ikke verdien av penger

FORNØYD: Lene Dranges bok «Snaponomi» har gått rett på topp fem på bestselgerlistene. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

– Hva er en typisk feil folk gjør?

Drange tenker seg godt om, men det ser ut som et lys plutselig går opp for henne.

– Folk forstår ikke lenger verdien av penger, og man bruker ofte mer enn man har. Det er et veldig press i samfunnet vårt på å bruke penger. Folk tør ikke si at de ikke har råd. Da tar du det heller på kreditt, sier hun.

Privatøkonomen mener det handler om at vi drar kort, og ikke bruker fysiske penger lenger. Det gir en effekt av at pengene bare er der ute i intet et sted.

– Det er blitt mye mer abstrakt. Nå vokser folk opp med at foreldrene bare drar kortet, sier Drange.

Spesielt er det unge mennesker som ikke har et realistisk forhold til egen lønn og forbruk. Dem ønsker hun å nå med denne boken.

– Det er nærmest en menneskerett å ha en iPhone for en god del folk. Men de tenker ikke over verdiene av iPhonen. Men for mange er det en halv månedslønn når du er kommet deg ut i arbeid, sier Drange.

Den enorme velstandsveksten nordmenn har opplevd de siste tiårene har paradoksalt nok ført til stadig flere betalingsanmerkninger, inkassosaker og mer som kjøpes på kreditt.

– Du har godt av å være litt fattig når du er student, sier hun.

Utrolig hva folk lyver om

– Hva er det mest absurde du har opplevd?

– Det er ektepar hvor den ene har fått sparken, men fortsetter å reise bort hver morgen til samme tid og tar opp gjeld, kun for å ikke innrømme at de har mistet jobben, sier hun og sukker.

Andre tilfeller av det mer uskyldige slaget er at unge folk lyver om økonomien når de dater.

– Den ene parten som egentlig leier en leilighet lyver om at de eier leiligheten. Det er for å gjøre seg mer attraktiv som partner.

Hun har mye erfaring med å reise hjem til familier som har meldt seg på Luksusfellen. Som oftest er det hun og de andre økonomiekspertene som må fortelle familien hvordan det står til, for det har de ikke oversikt over.

Men enkelte tilfeller må hun innrømme det er veldig vanskelig å hjelpe. Og det er først og fremst én gruppe.

– Vi kan hjelpe de fleste. Det handler om å få ordnet en frivillig gjeldsordning. Men når du skylder staten penger, vel, da er det annerledes. Og på mange måter er det også riktig. For eksempel bør du ikke kunne slippe unna å betale erstatning for vold eller annen kriminalitet, sier Drange.

Men det betyr også at folk som skylder på skatten eller en enkeltmannsbedrift som skylder moms til staten kan fort få problemer. Og staten har en egen rett til å bare hente det du måtte ha av verdier.

På tross av å bare være 28 år, har hun allerede lang fartstid. Først studerte hun økonomi, og begynte karrieren i inkassoselskapet Kredinor. Deretter søkte hun jobb hos TV-programmet Luksusfellen og fikk napp.

Kun etter et par år ble det programlederopprykk.

– Etter tre år som programleder bestemte jeg meg for å starte med Snapchat for å nå unge folk. Det har gitt meg en unik innsikt i hvordan unge folk tenker.

Dermed blir det mange foredrag på økonomen som reiser landet rundt for å fortelle bedrifter og organisasjoner om dagens unge.

– Handler ikke om avhold

BOK: Lene Dranges bok handler ikke om å stoppe å bruke penger, men om å få mest mulig igjen for pengene. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Boken hennes er ikke preget av pekefinger eller formaninger om å ikke bruke penger. Isteden har Drange gått inn for å lære folk hvordan de skal få mest mulig ut av pengene.

– Det å ha en god privatøkonomi handler ikke om å bare sitte hjemme hele tiden, eller å spare 100.000 kroner i året. Enten du reiser jorden rundt, forbruker mye eller bare blir hjemme, handler det om å få mest mulig ut av pengene.

– Du kan ikke starte med å trene syv ganger i uken og satse på at det ordner seg.

Spesielt opplever hun at mange folk har en ekstrem forbrukskultur.

– Vi lever i nuet. Vi skal oppleve verden. Vi skal kose oss hele tiden. Vi sparer ikke, og går ikke rundt og leder oss mens vi venter på noe. Det er samme som jul. Alle har alt.

Dette mener hun har endret seg mye fra «før i tiden».

– Hvis du ser litt lenger tilbake i tid. Hvis du fikk budsjettet til å gå opp, så var det en fest. Nå får stadig flere unge som gamle inkassosaker. Det er litt den lettvinte løsninger. Vi bor jo i verdens rikeste land – det ordner seg vel sikkert.

Fellen flest går i

– Hva er den vanligste fella å gå i?

– Det er de dumme refinansieringsfellene, svarer Drange kontant.

Hun forklarer med et eksempel:

– La oss si du har 100.000 i kredittkortgjeld fordelt på flere kredittkort. Så tar du opp et forbrukslån for å refinansiere og få ned rentekostnadene. Så ble kanskje månedsbeløpet litt høyere enn du forventet, også baller det på seg – og vipps, et par-tre måneder senere har du fylt opp kredittkortene og sitter igjen med et stort forbrukslån.

– Det handler ikke om avhold. Du skal ikke slutte å bruke penger. Men det handler om at folk må få mye mer igjen for pengene, sier Drange til Nettavisen.

Hun forklarer:

– Alle vil selge deg noe for å tjene penger. Det er slik samfunnet vårt er. Det er å motstå de fristelsene, og ikke betale mer enn du skal, som gjør at du sitter igjen med penger til slutt, sier Drange.

Boken hennes skal være en morsom og enkel måte å introdusere vanlig folk for økonomi, og spesielt unge, som hun mener trenger en ekstra dytt.

Men det er ikke bare skulderklapp å spore i boken.

– Det er først når du er student du merker at kjøleskapet ikke fyller seg selv. Da er det mange som går på en smell, sier hun.

Hun oppfordrer også folk til å ta penger mer seriøst.

– Pengekrav står så utrolig sterkt i Norge. Hvis du skylder noen penger, må du betale til slutt uansett. Det kommer du ikke unna, sier Drange.

I tillegg mener hun nordmenn som er konfliktsky må ta seg selv i nakkeskinnet, og bare tvinge seg til å stå på kravene.

– Du taper ekstremt mye penger på å være konfliktsky. Mange tenker at banken har vært kjempesnill og lånt meg penger til bolig. Men det er ikke slik. Ring til dem, og vær klar på at du skal ha lavere rente. Ellers bytter du bank.

Veldig unorsk, men må gjøres

Det samme ser hun i lønnsforhandlinger.

– Det er veldig unorsk å stå på kravene og være direkte. Men du må gjøre det. For det er mye penger som ligger i det, sier hun.

En annen felle hun mener folk ofte går i, er å kredittfinansiere stadig mer og mer.

– Hvis du er i en butikk får du ofte rabatter om du tar det på avbetaling. For mange kan det fungere om de klarer å betale innenfor fristen, men det er altfor ofte det ikke løser seg. Da er det ofte en snøball som begynner å rulle, sier Drange ut fra egen erfaring.

Og hun er veldig fornøyd med boken sin, som selger i stort monn hos mange bokhandlere.

– Den er lettlest og i muntlig skriveform. Hvis du lurer på noe, er det enkelt å slå det opp, sier hun.