Surmulet kritikk mot Fredriksens avtale med Nasjonalmuseet

Vi behøver personer som tenker nytt - både innen det private næringsliv og i offentlig sammenheng.

Av skipsreder Herbjørn Hansson



De små mennene er nå ute og går. Vi ser tilløp til surmulet kritikk, bl.a. i statsforetaket NRK av det prisverdige tiltak som John Fredriksen og hans to døtre har etablert sammen med Nasjonalmuseet. Via et eget selskap låner Cecilie og Kathrine kunst til Nasjonalmuseet, i første omgang over en tiårsperiode. Ved dette ønsker de å hedre moren, Inger Astrup Fredriksen som døde i 2006. Dette er kunst som Nasjonalmuseet aldri ville hatt økonomisk løfteevne til å få inn i sitt hus.

Herbjørn Hansson, toppsjef i Scandic American Shipping, skriver at politikk og byråkrati kommer i veien for pragmatiske og gode løsninger. Foto: Gunnar Stavrum (Nettavisen)

Når NRK nå målbærer kritikk av Fredriksen familien og Nasjonalmuseet, minnes vi om det geniet Henrik Ibsen (1828-1906) formulerte i en tale i Roma i 1879, lenge før Aksel Sandemose etablerte Janteloven på 1930 tallet:

«Det jeg frygter for, det er mændene med de små oppgaver og de små tanker, mændene med de smålige hensyn og de små ængstelser, disse mænd, der innretter alt deres tænkesett og alle deres handlinger på at oppnå visse små fordele for deres egne underdanigste små personligheder».

I dagens situasjon med kvinner i mer fremskutte posisjoner, viser Ibsen sin storhet.

Det er et prisverdig tiltak når far John Fredriksen og døtrene inngår dette samarbeidet med Nasjonalmuseet, en statlig institusjon som også skal ha ros. Ofte er det snakk om kunsten å tenke stort.

Selskaper og institusjoner som har flukt over sine tanker, setter Janteloven på stallen og fremmer kultur i en urolig verden. Vår dyktige kulturminister roser tiltaket. Det tenkes nytt. Denne kulturutviklingen som duoen Fredriksen-Nasjonalmuseet representerer, er et eksempel på resultatet av en positiv dialog mellom privat næringsliv og en offentlig institusjon. Vi behøver personer som tenker nytt - både innen det private næringsliv og i offentlig sammenheng.

I Norge er vi i den heldige situasjon at landet har stor rikdom. Like fullt ser vi at politiske prioriteringer og byråkrati tidvis kan komme i veien for pragmatiske og gode løsninger.