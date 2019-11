SUV-er nuller ut utslippskuttene fra elbilsalget

SUV-rekordsalg nuller ut utslippskuttene fra elbilsalget, ifølge fersk energirapport. Klimautslippene fra olje, kull og gass aldri har vært høyere enn i 2018.

– Vi leser gode nyheter i avisene om salget av elektriske biler i land som Norge, Frankrike, Nederland og USA. Men vår rapport viser at det er SUV-er som står for den største endringen innen bilindustrien, ikke elbiler.

Det sa toppsjef i Det internasjonale energibyrået (IEA), Fatih Birol, da han la fram byråets «flaggskipsrapport» World Energy Outlook i Paris onsdag. Det var NRK som først meldte om saken.

Rapporten viser blant annet at de energirelaterte klimautslippene var på 33.243 millioner tonn CO₂ i 2018. Det er en økning på 43 prosent siden år 2000.

Verden konsumerte i tillegg nesten 10.000 millioner tonn oljeekvivalenter i 2018. Det er en økning på 2,2 prosent sammenlignet med 2017.

SUV har delvis skylden

Det er de store SUV-ene som må ta mye av skylden for utslippsøkningen de siste årene, ifølge sjefen for IEA: Salget av SUV har mer enn doblet seg de siste ti årene. Fra 18 prosent av det totale bilsalget i 2010 til 42 prosent i 2018.

– SUV-salget er den nest største grunnen til at klimautslippene har økt de siste ti årene – etter energisektoren, sa Fatih Birol under pressekonferansen.

Rapporten sier at verdens tørst etter olje vil fortsette å vokse fram til 2030-tallet, med klimaskadelige utslipp fram til minst 2040, og at forbrukernes appetitt for SUV-er er mye av grunnen til dette, ifølge Chicago Tribune.

Det økende behovet for SUV-er i USA, Kina og Europa nuller ut de positive miljøeffektene som stigningen i bruken av elbiler fører med seg, forteller rapporten. På grunn av størrelsen er SUV-er vanskeligere å gjøre elektrisk enn mindre biler.

Skeptisk til el-biler

Nettavisen har tidligere omtalt Birols skepsis til idéen om at elbiler skal redde klimaet i forbindelse med den årlige energirapporten. I 2017 sa han følgende til Nettavisen:

- Jeg vet ikke hvordan dette inntrykket har oppstått, men det stemmer i alle fall ikke. Elbiler vil ikke redde klimaet. Det er fullstendig feil, sa Birol den gangen.

I fjor knuste han myten om at elbiler betyr slutten for oljen:

- Veldig mange tror elbiler er slutten på oljealderen. Det hører jeg på møter, konferanser, og på Twitter og slike steder. Det er ikke galt, det er veldig, veldig galt, sa Birol.