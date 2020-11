SV og Frp legger frem pensjonsforlik: – Dette er en stor dag

Den uvanlige alliansen bestående av Frp og SV legger frem et pensjonsforlik for å løfte pensjonene.

STORTINGET, OSLO (Nettavisen): I mange år har pensjonistene fått regulert pensjonen lavere enn prisveksten. Det betyr at de taper penger. Nå foreslår Frp og SV et pensjonsforlik sammen for å rette opp.

– Når vi mister kjøpekraft fem av seks år, begynner tålmodigheten å bli brukt opp, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.

– Det er nå over 17 år siden Frp og SV tok initiativ til et barnehageforlik som ga full barnehagedekning i Norge. I dag tar vi initiativ til et nytt forlik. Denne gangen et pensjonsforlik, sier Frp-leder Siv Jensen.

Forslaget går ut på å øke minstepensjonen og sørge for at pensjonister ikke taper kjøpekraft hvert år.

– Slutt på uverdigheten

Jensen fortalte at de i samarbeid med Pensjonistforbundet og SV har utarbeidet forslag som handler om å sikre forutsigbar vekst i pensjonene. Spesielt for å endre strukturen slik at ikke pensjonister mister kjøpekraft, noe de har gjort over flere år som konsekvens av den tidligere pensjonsreformen.

– Vi må nå få slutt på den uverdige behandlingen av landets pensjonister. Som følge av pensjonsreformen har pensjonistene fått stadig mindre igjen for pengene sine, mens folk flest har fått bedre kjøpekraft. Vi kan ikke ha det sånn at pensjonistene skal stå igjen som taperne, sier Jensen.

SV-leder Audun Lysbakken smilte ekstra bredt.

– Minstepensjonistene i Norge er fattige, og pensjonssystemet gjør at pensjonistene taper, år etter år. SV, Pensjonistforbundet og FrP kommer her med en utstrakt hånd til de partiene som stod bak pensjonsreformen om å rette på noen av de urettferdighetene som har vist seg. Vi løfter minstepensjonistene over fattigdomsgrensen, sier Lysbakken.

– En gledens dag

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen hyllet forslag, og sa det var en «gledens dag».

– Landets pensjonister har de siste årene tapt kjøpekraft, i strid med Stortingets forutsetninger. Derfor er jeg glad for at Frp og SV nå tar ansvaret for å finne en felles løsning som kan få oss ut av den fastlåste situasjonen, sier Davidsen.

Frp-lederen forklarte at forslagene vil bli lagt frem i Stortinget innen kort tid, og håper at det er mulig å få på plass allerede før jul.

– Dette vil vært tidenes julegave for landets pensjonister, avsluttet hun.

Forslagene

Det er seks forslag som legges frem for Stortinget av SV og Frp i fellesskap.

1. Stortinget ber regjeringen snarest fremme de nødvendige forslag for å sikre at landets pensjonister ikke skal tape kjøpekraft, så lenge lønnsmottakerne ellers ikke gjør det. Prinsippet legger regulering av trygdeoppgjørene som gjennomsnitt av lønn og prisvekst til grunn. Ordningen bør få virkning fra 2020.

2. Stortinget ber regjeringen opprette en plan for årlig opptrapping av minste pensjonsnivå opp mot EUs fattigdomsgrense (EU60), hvor første steg i opptrappingsplanen gjennomføres i 2020.

3. Stortinget ber regjeringen innføre forhandlingsrett for pensjonistenes organisasjoner i trygdeoppgjørene, ved å legge til grunn at midler mellom beregnet gjennomsnitt av lønns- og prisvekst og lønnsveksten gis til forhandling, de årene dette er et positivt beløp. Midlene skal prioriteres til heving av minste pensjonsnivå frem til målet i opptrappingsplanen for minstepensjonistene er nådd. Pensjonistforbundet/SAKO skal stå for forhandlingene på vegne av pensjonistenes organisasjoner.



4. Stortinget ber regjeringen sikre at Stortinget får en egen sak om trygdeoppgjøret og pensjonistenes inntektsforhold (St. mld 4) til behandling i vårsesjonen, og ikke høstsesjonen som i dag.



5. Stortinget ber regjeringen sørge for at Pensjonistforbundet får plass i TBU, på vegne av pensjonistenes organisasjoner.



6. Stortinget ber regjeringen etablere kvartalsvise møter mellom pensjonistenes organisasjoner og regjeringen, der både pensjon og øvrige saker av interesse for pensjonistenes kan løftes og drøftes.