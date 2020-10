SV-politikeren bør skamroses for å gi millionlønn til direktører i Oslo-skolen

Med to rødgrønne politikere på topp er det duket for lederlønnsfest i Skole-Oslo. Lærerne, derimot, får småpenger.

Gåte: Hva får du hvis du setter en SV-politiker til å styre en skolebyråkrat med Arbeiderparti-bakgrunn?

Svar: En lederfest med 26 direktører, millionlønninger og lønnshopp.

Hvorfor ble det slik?

- Når det gjelder lønnsfest blant direktører, så vil jeg først si at alle forhold som angår lønnsfastsettelse er delegert til etatsdirektøren. Så det er ikke noe jeg blander meg opp i eller har ansvar for, sa byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, da hun ble grillet i bystyret.

Etatsdirektøren heter Marte Gerhardsen. Som navnet indikerer har hun politisk fortid fra Arbeiderpartiet og ble senere daglig leder i Tankesmien Agenda, som er godt plassert på venstresiden.

Marte Gerhardsen under Framtidskonferansen da hun var leder av tankesmien Agenda. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB)

Da hun tiltrådte i mars var noe av det første å gå offentlig ut i VG med å kutte direktørgruppen fra 22 til 6 direktører. I dag har etaten tvert imot 26 - tjueseks! - direktører, ifølge Dagbladets opptelling.

- Jeg kan forstå at noen trodde at vi skulle bli færre ledere ut fra medieoppslagene i vår, sier Marte Garhardsen til Dagbladet.

Det har hun trolig rett i.

Gjennomsnittslønnen er 1,1 millioner kroner, og Marte Gerhardsen tjener selv 1,5 millioner kroner, inklusivt et personlig tillegg på 200.000 kroner, ifølge Dagbladet.

Ifølge avisen har fem av dem nylig fått oppjustert lønnen, en med så mye som 10 prosent eller 140.000 kroner. Til sammenligning fikk lærerne i Oslo-skolen 1,7 prosent lønnsvekst i koronaåret 2020.

Selvsagt har den smålige høyresiden kastet seg over lønnsveksten og kritisert forskjellen på liv og lære på venstresiden. Men jeg mener at både SV-politikeren og den tidligere Ap-politikeren fortjener skamros for politisk handlekraft, og vilje og mot til å utfordre politiske ideologiske tvangstrøyer som likelønn og sosial utjevning. 26 direktører høres riktignok mye ut, men man får anta at skoledirektør Marte Gerhardsen har kommet frem til at det trengs såpass mange ledere i etaten. Den nå avdøde Se og Hør-redaktøren Knut Haavik uttalte en gang at om du betalte folk med bananer, så fikk man apekatter - underforstått; man må betale skikkelig for flinke folk. Nettopp det er grunnen til at private eiere ansetter toppsjefer med solide lønninger fordi de heller vil ha de flinkeste, enn å spare noen kroner på å ansette de nest flinkest

Sannsynligvis har skolebyråden og skoledirektøren gjort samme vurdering, og tilpasset det vi kan kalle for Knut Haaviks lønnslov til Oslo-skolen.

BANANER OG APEKATTER: Nå avdøde Se og Hør-redaktør Knut Haavik uttalte en gang at man fikk apekatter, hvis man lønnet med bananer. Underforstått; for å få flinke folk, må du være villig til å betale godt. Foto: (NTB scanpix)

Utdanningsetaten er en av de viktigste virksomhetene i Oslo fordi en god skole betyr langsiktig verdiskapning og kan være et viktig bidrag til å redusere sosiale forskjeller.

Isolert sett gir 140.000 kroner i lønnsvekst til én skoledirektør økte sosiale forskjeller i forhold til læreren som ble avspist med noen tusenlapper i lønnsvekst. Men - som det heter på høyresiden - det viktige må være å gjøre kaken større - ikke drive med negativ millimeterrettferdighet.

Dessverre klarer ikke lærerne i Oslo-skolen å glede seg over direktørenes lønnsfest. Noen av lærerne tenker sikkert at de har fått lite ekstra for dobbeltarbeid med både skoleundervisning og digital hjemmeundervisning under koronapandemien.

Det er selvsagt et poeng, men da glemmer man at det rødgrønne byrådet har et trangt budsjett hvor de har avlyst mange av valgløftene.

Sånn sett var det bare med nød og neppe man fikk råd til 26 direktører med millionlønn i Utdanningsetaten.

