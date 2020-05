Svalbard-hotell kraftig koronapåvirket: - Fra 5 millioner til 50.000 i omsetning

Svalbard er sterkt påvirket av koronakrisen, og ett av hotellene forteller at de har 99 prosent omsetningstap i april måned. Nå frykter de langt verre konsekvenser.

Svalbard Hotell & Lodge er vanligvis veldig populært blant både nordmenn og utenlandske turister, som vil oppleve eksotiske Longyearbyen. Nå er det full krise.

- Koronakrisen rammer oss veldig hardt. I april har vi vanligvis en omsetning på fem millioner kroner, mens nå i april ender vi på cirka 50.000 kroner. Det er dramatisk, sier hotelldirektør Stein-Ove Johannessen til Nettavisen.

De har 56 ansatte, men har vært nødt til å permittere 53.

- Vi er det eneste hotellet i Longyearbyen som er åpent, og vi har derfor noen få ansatte på jobb. Vi har ingen gjester, men har noe drop-in fra lokale bedrifter, sier han.

STORT TAP: Svalbard Hotell & Lodge har tapt mange millioner på koronastengte hoteller siden midten av mars. Foto: Terje Bjørnsen (Svalbard Adventures)

Frykter dramatiske konsekvenser

Karantenebestemmelser, som fortsatt er gjeldende, gjør også at alle som kommer til Svalbard må sitte to uker i karantene. Dette rammer derfor hotellbransjen på Svalbard hardt.

- Vi bygger overskuddet vårt fra mars-august, så det er viktige måneder som gjør at vi har en god økonomi gjennom hele året, forteller han.

Per nå må de holde stengt for gjester fram til 18. mai. Det kan bli forlenget.

- Slik det ser ut nå, tror jeg vi skal klare oss, fordi eierne våre, Svalbard Adventures, har tatt opp likviditetslån. Men må vi holde stengt gjennom hele sommeren, må vi nok si opp noen ansatte og egenkapitalen vår er tapt, sier han.

YRENDE FOLKELIV: Vanligvis er det mange turister fra hele verden i Longyearbyen om våren og sommeren. Nå frykter hotell-leder store konsekvenser på grunn av koronakrisen. Foto: Jon Olav Nesvold (NTB scanpix)

Normalt tjener de rundt 50 millioner kroner i året på overnatting. Fram til 10. mars hadde de registrerte bookinger fra gjennom hele 2020 tilsvarende totalt 43 millioner kroner. Nå er det falt dramatisk.

- Nå ligger vi på under 13 millioner kroner. Vi har fått avbestillinger for over 30 millioner kroner, forteller han.

Norske turister kan redde omsetningen

I mars og april er det stor overvekt av norske turister på Svalbard, i alle fall de gjestene som vanligvis er innlosjert hos Svalbard Hotell & Lodge.

- Sesongen vi går inn i nå framover, da har vi vanligvis langt flere utenlandske turister enn nordmenn. De fleste kommer fra Tyskland, USA, Storbritannia, Sverige og Danmark, forteller Johannessen.

FJELLTUR: Det finnes mange fine steder å gå tur på om sommeren på Svalbard. Foto: Jan Christoph Elle (Svalbard Adventures)

Han har imidlertid innsett at det vil være nødt til å holde stengt for utenlandske turister i lang tid framover, noe han har forståelse for.

- Jeg håper derfor vi kan få flere norske turister hit i løpet av sommeren enn vi normalt sett har. Det er stor pågang fra folk som ønsker å komme, men folk kvier seg med bestille hotell siden de ikke vet hvordan det blir med karantenebestemmelsene, sier han.

Får de flere norske turister som gjester i sommer enn de bruker å ha, kan de åpne opp deler av bedriften og hente inn flere ansatte som nå er permittert.

- Svalbard er det mest eksotiske reisemålet. Mange vet at det er fint her på vinteren, men jeg tror flere vil få øynene opp for hvor fint det er her på sommeren også. Det er blant annet dyreliv, og muligheter for å dra på fine båtturer, sier han.

- Verste dagen i mitt liv

Permitteringen av ansatte har vært vanskelig for Johannessen.

- Fredag 13. mars var nok den verste dagen i mitt liv. Vi så konsekvensene allerede da. Det å sitte å sende ut permitteringer til ansatte er veldig ille, sier han.

Det som gjør det ekstra ille å måtte permittere ansatte, mener han er vissheten om at mange vil rammes ekstra hardt.

- Vi har flere ansatte som kommer utenfra EØS-landene, så det tøffeste var nok å måtte permittere de som ble stående på bar bakke. De fikk riktignok en sosialstønad for en kort periode, men fra juni av er de helt uten penger, forklarer Johannessen.

MYE Å GJØRE: Svalbard-hotell håper på mange norske turister i sommer, nå som de utenlandske turistene trolig uteblir i lang tid framover. Foto: Tommy Simonsen (Svalbard Adventures)

Mange av de utenlandske arbeiderne har også valgt å bli på Svalbard framfor å reise til hjemlandet.

- De vil heller være uten penger på Svalbard enn å reise til hjemlandet, hvor mange føler at myndighetene ikke har kontroll på smittesituasjonen. I Longyearbyen har vi foreløpig ingen smittetilfeller, forteller han.

Hotell-lederen synes imidlertid alle ansatte, norske og utenlandske, har taklet situasjonen bra.

- Alle har forståelse for situasjonen og alvoret i verden. Samtidig blir man jo fortvilet når man står uten jobb. Svalbard er et spesielt samfunn hvor mange ikke har familie rundt seg, men samholdet med venner er som regel bra, sier han.

