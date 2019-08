Svart arbeid, skatteparadis og hemmelig fond: Jonas Gahr Støres penger har gitt ham store problemer

Ap-leder Jonas Gahr Støres betydelige formue og forvaltningen av denne har spent bein på ham i flere valgkamper.

Onsdag ble det kjent at Støre har investert i DNB-fond som via andre fond og selskaper er på eiersiden av Norges største private omsorgskonsern Stendi, tidligere Aleris omsorg, men selger seg ut tolv dager før valget. Det meldte NRK.

Støre har selv uttalt at slike selskaper «et sugerør inn i vår statskasse, kjeder som tar ut hundretalls millioner skattekroner i profitt».

Klokken 20.30 møter Støre pressen i vandrehallen på Stortinget. Artikkelen oppdateres!

– Det DNB sier til meg er at det kan være snakk om noen hundrelapper. Det er veldig, veldig lite. Men det er nok for meg til at jeg nå sier jeg vil gå ut av det, sier Støre til NRK.

Les også: NRK: Ap-leder Jonas Gahr Støre har fond som investerer i privat eldreomsorg

- Knapt til å tro

TV 2-kommentator Aslak Eriksrud er overfor sin egen TV-kanal nådeløs når han kommenterer saken. Han mener saken om Støres fond-investering er svært spesiell, Aps angrep på såkalte «velferdsprofitører» tatt i betraktning.

- Det er knapt til å tro. Aleris er det selskapet som Arbeiderpartiet har plukket seg ut som «verstingen». De har nærmest demonisert selskapet som det ultimate eksemplet på den råe kapitalismen som har sugerør inn i velferdsstaten, sier Eriksrud til TV 2 Nyhetskanalen.

Dette er imidlertid ikke første gangen det har vært oppstyr rundt Støres formue. Mange har ment at avsløringer rundt hans pengeplasseringer kan ha kostet ham jobben som statsminister for to år siden.

Polske håndverkere - halv pris

Men historien begynner i 2015 da Jonas Gahr Støre fikk kraftig kritikk for å ha brukt polske håndverkere til å male huset sitt på Oslos beste vestkant. Ap-lederen betalte 62.500 kroner inkludert moms til en polsk bank for jobben, noe malermester Bjørn S. Nielsen i Bjørn S. Nielsen & Sønner mente var langt under hva norske håndverkere ville krevd.

– Det er ikke mulig for et norsk firma å tilby denne prisen. Vi skulle hatt rundt 100.000 pluss moms for denne jobben. Han har betalt bortimot halv pris, sa Nielsen til Nettavisen den gang.

Les mer: - Støre malte huset til halv pris

Det samme året - i 2015 - ble det kjent at Støres familie har betalt for hans fars opphold på et privat seniorpensjonat. For 2000 kroner døgnet får beboerne privat rom, tilbud om poesikvelder og vin- og ostekvelder - i skarp kontrast til det offentlige tilbudet til eldre pleietrengende. Høyres Trond Helleland karakteriserte det som «umoralsk» at Støre kjøper private helsetjenester samtidig som Arbeiderpartiet er en kjent motstander av det.

Det har også skapt kritikk at Støre har kjøpt private helsetjenester til sine barn.

Hemmelige fond

Like før stortingsvalget i september 2017 eksploderte det en bombe i fanget på Jonas Gahr Støre da det ble kjent at han i mange år har hatt penger i «Egerton Capital Equity Fund plc» (VG). Fondet er et hedgefond registrert i Irland med eierinteresser i blant andre Safran, en investering som er spesielt delikat i Støre sammenheng fordi det produserer komponenter til atomvåpen.

Les også: Her er Jonas Gahr Støres hemmelige fond

Nettavisens gjestekommentator Kjell-Magne Rystad avslørte også at fondsselskapet som hadde Støres penger til forvaltning, også hadde et fond i Cayman Island, viden kjent som et skatteparadis i Det karibiske hav. Rystad fant opplysningene i dette dokumentet hos det amerikanske børstilsynet SEC.

Avsløringene rundt det hemmelige fondet gjorde at Støre etter hvert bøyet av i stormen og solgte sine andeler.

Stortingsvalget i 2017 var valget de rødgrønne skulle overta regjeringsmakten fra Erna Solberg etter fire år. Det endte med et mageplask og fortsatt borgerlig styre, og i ettertid ble alle Arbeiderpartiets 55.000 medlemmer invitert til å delta i en omfattende evaluering av valgkampen og det nedslående resultatet.

Håndteringen av Støres privatøkonomi ble en vesentlig del av evalueringen, og partisekretær Kjersti Stenseng innrømmet at Støres aksjefond ble dårlig håndtert.

– Saken i seg selv er ikke så kritikkverdig, men den burde vært ryddet vekk før valget og håndtert bedre, sa partisekretær Kjersti Stenseng til NRK.

Svart arbeid på hytta

Hedgefond-avsløringen kom etter at Finansavisen (bak betalingsmur) - i samme valgkamp for to år siden - hadde avslørt forhold i Ap-lederens private bryggebygging på Sørlandet i 2011 som vakte oppsikt.

Les mer: Arbeidere jobbet svart på Jonas Gahr Støres brygge

Arbeiderne som oppgraderte brygga på landstedet til Støre, gjorde jobben uten at skatt og moms ble betalt. Støre slo tilbake mot kritikken som oppsto og forklarte at det var hans vaktmester på hytta ved Arendal som var hans avtalepartner, og at alt mellom dem ble gjort opp med faktura og moms inkludert.

Investerte i boligprosjekt

I 2017 måtte Støre også tåle kritikk fra flere hold for at han investerte i to store boligprosjekter i Oslo, sammen med blant andre forretningsmannen Stein Erik Hagen.

Den gangen hadde Støre i sin landsmøtetale 20. april kalt kontraktene i bemanningsbransjen «en skam» som gjorde ham «dypt urolig».

Måneden etterpå ble det kjent at flere av arbeiderne i et av byggeprosjektene på Ensjø som Støre var deleier i, hadde nettopp slike arbeidsavtaler som Ap-lederen hadde gått hardt ut mot.

Så mye penger har Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre eier 76 prosent av aksjene i familieselskapet Femstø, mens hans tre barn eier resten. I 2017 hadde selskapet et resultat på hele 57 millioner kroner, mens man i fjor fikk et kraftig fall i omsetningen og endte med et minusresultat på vel 1,1 millioner kroner.

Ved årsskiftet hadde Støre og familien aksjer og obligasjoner for over 82 millioner kroner i selskapet i tillegg til 5,8 millioner kroner i bankinnskudd.

Støres reelle formue er av flere anslått til å være på over 100 millioner kroner.

Gunnar Stavrum: Ikke kriminelt at Ap-leder Jonas Gahr Støre er god for 111 millioner kroner

Nettavisen har vært i kontakt med Arbeiderpartiets kommunikasjonssjef Jarle Roheim Håkonsen. Partileder Jonas Gahr Støre blir tilgjengelig for kommentarer onsdag kveld.