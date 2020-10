Svartelista fremmed fugl

Wizz Air er en fremmed fugl og kan bli grundig svartelistet, ganske enkelt fordi sjefens holdninger ikke hører hjemme i vår «fauna».

Av Tone Angell Jensen, kommentator i Nordlys

Dette er en kommentar som først ble publisert i Nordnorsk Debatt. Det er skribentens holdning som kommer til uttrykk.

- Barnslig, sier sjefen for Wizz Air.

Nei, det er ikke barnslig, Jozef Váradi. Det er ganske enkelt dårlig business.

Toppsjefen i det ungarske flyselskapet vil ikke inngå arbeidsavtaler med de ansatte. Han misliker sterkt tanken på at de som jobber hos ham skal kunne organisere seg. Han mener fagforeninger ikke forstå hva velstand handler om.

Til Dagens Næringsliv sier han: - Se på alle flyselskapene som er blitt okkupert av fagforeninger, de er alle på konkursens rand!

Okkupert, altså. Váradi bruker krigsretorikk mot de som gjør jobben i lufta og på bakken for ham, slik at han kan tjene seg enda rikere. At arbeidsfolk er en trussel mot det bestående er forestillinger som er et tilbakelagt stadium i Norge.

Derfor har Váradi støtt på kvist. Erna Solberg sa i Stortinget at holdningene hans er unorske. Fagbevegelsen reagerer. Industri Energi og Nito er blant organisasjonene som vil nekte sine ansatte å bruke selskapet til jobbreiser. Det er dette Váradi mener er barnslig.

Vi andre kaller det forbrukermakt, som altså er en viktig komponent i den frie, markedsdrevne økonomien. Hvis man ikke liker et produkt, eller noe det kan assosieres med, lar man ganske enkelt være å kjøpe det.

Wizz Air har hatt ruter fra Tromsø til utlandet. Nå vil selskapet fly innenriks også. Fra Tromsø til Oslo, blant annet. De passasjertunge og inntektsbringende rutene. For å kunne konkurrere med etablerte selskap, har de dumpet billettprisene kraftig.

Sånt kan man gjøre om man bare dumper utgiftene også. Som for eksempel lønn til de ansatte.

Wizz Air hevder at de betaler «markedslønn». Den er trolig basert på egendefinert «markedspris», som for tiden er 199 kroner for en voksen person en vei Tromsø - Oslo. Det blir det lite lønnsmidler av, med mindre selskapet legger seg i selen for virkelig å tape penger.

Statsministeren kalte tankegangen til ungareren unorsk. Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim mener han ikke forstår norsk arbeidsliv. Hadia Tajik kaller uttalelsene umoderne og arbeidstakerfiendtlig. - Det viser en komplett mangel på forståelse for Norges suksesshistorie og arbeidslivsmodellen, sier hun.

Den er unordisk også. Det er en grunn til at Norge og de andre landene i Norden er blant de beste i verden å leve i. Sosialdemokratiet, i all hovedsak drevet fram av fagbevegelsen, står sterkt her. Framveksten av velferdsstaten, selve grunnpilaren for trygghet og levelige liv, ville aldri blitt en realitet om ikke nettopp fagbevegelsen hadde vært en pådriver.

I dag er det norske trepartssamarbeidet (arbeidstaker- og arbeidsgiver-organisasjonene samt staten) unikt i internasjonal sammenheng. Det har vært avgjørende for å sikre høy sysselsetting, mindre forskjeller og et konkurransedyktig næringsliv.

Organiserte arbeidstakere utgjør en sterk kraft, ja, men et uorganisert arbeidsliv ville blitt ustabilt og ineffektivt.

Váradi er født i det kommunistiske Ungarn, og var 25 år da regimet falt i 1990. I likhet med mange andre nyrike østeuropeere i sin generasjon, er han fortsatt totalitær i tankegangen. Forskjellen er at kommunismen er bytta ut med knallhard kapitalisme. Og demokratiske rettigheter eksisterer like lite i det landskapet som de gjorde bak jernteppet.

Wizz Air risikerer mer boikott fra fagbevegelsens side. Selskapet kan bli grundig svartelistet, ganske enkelt fordi det ikke hører hjemme i vår «fauna».