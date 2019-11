Svekket krone gir ny rekord for sjømateksporten

Norge eksporterte 291.000 tonn sjømat for 10,9 milliarder kroner i oktober. En svekket norsk krone bidrar sterkt til at det settes ny rekord.

Eksportvolumet har økt med 8 prosent fra oktober i fjor. Verdien av eksporten har økt med 9 prosent, eller 854 millioner kroner.

– Det har vært en betydelig volumvekst i eksporten av både laks og sild i oktober som har bidratt til verdiveksten. Dette skyldes økt utslakting og økte fangster. I tillegg er en svekket norsk krone sterkt medvirkende til at sjømateksporten setter ny rekord for oktober måned, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

Hittil i år har Norge eksportert 2,2 millioner tonn sjømat til en verdi av 87 milliarder kroner. Eksportvolumet har falt med 4 prosent, og verdien har økt med 8 prosent, eller 6,3 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

– I hele 2019 har den norske kronen svekket seg mot de store valutaene, og dette har vært med på å øke eksportverdien målt i norske kroner, sier Gangsø.

Tidligere i høst sa fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) at han tror 2019 kan bli det første året hvor sjømateksporten passerer 100 milliarder kroner. I fjor endte tallet på 99 milliarder.

Økning til Kina

– Det er svært gledelig å se at norsk sjømateksport fortsetter å øke. Med vekst i oktober for flere viktige arter viser tallene at mye gjøres riktig i næringen, som for eksempel det imponerende markedsarbeidet. Jeg besøkte nylig Sør-Korea og Kina. Begge landene er store og voksende markeder med et stort sjømatkonsum, sier Nesvik.

Sjømateksporten til Kina har økt med 41 prosent i verdi og 15 prosent i volum så langt i år.

Volumet i lakseeksporten har økt med hele 14 prosent sammenlignet med oktober i fjor, mens verdien økte med 4 prosent. Norge eksporterte 117.000 tonn laks for 6,7 milliarder kroner i oktober i år. Polen og Frankrike var de største markedene for laks i oktober.

Eksporten av ørret har økt med 46 prosent i volum og 30 prosent i verdi i oktober sammenlignet med samme måned i fjor. Norge eksporterte 6.700 tonn ørret for 375 millioner kroner i oktober. Det var Hviterussland og USA som kjøpte mest ørret i oktober.

Økt torskefangst

Norge eksporterte 2.000 tonn fersk torsk for 107 millioner kroner i oktober. Det er en økning på 23 prosent i volum og en verdiøkning på 44 prosent fra samme måned i fjor. Sverige var det største markedet for fersk torsk.

– Økte eksportvolumer i oktober henger sammen med økte fangster av fersk torsk i år sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig har eksportprisene økt, noe de ofte gjør på sommeren og høsten når det er mindre fersk torsk i markedet, sier sjømatanalytiker Ingrid K. Pettersen i Norges sjømatråd.

Etter en litt svakere start på året, målt i volum, har eksporten av klippfisk av torsk tatt seg opp de siste månedene. Det ble eksportert 12.100 tonn hel klippfisk for 698 millioner kroner i oktober, noe som er en volumøkning på 2 prosent og en verdiøkning på 13 prosent. Portugal og Brasil er de største markedene for klippfisk.

Sildeeksporten har økt med hele 91 prosent målt i verdi. Det skyldes en doblet fangstmengde fra samme måned i fjor. Eksporten av kongekrabbe har falt med 10 prosent i volum, mens eksporten av reker har falt med 12 prosent i volum.

