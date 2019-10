Svensk kommentator raser mot Stordalen: - Hyklerisk å hylle Greta for så å kjøpe et reiseselskap

For to uker siden hyllet Stordalen Greta Thunberg. Onsdag kjøpte han utslippsgiganten Ving.

- Hun får en hel generasjon til å reise seg og si at «det er vår fremtid vi prater om». En svensk jente som henvender seg til verden i FN gir meg gåsehud. Jeg tror vi må gjøre mange ting samtidig og næringslivet må bli mer miljøvennlig, sa Petter Stordal i svenske Arbetsmarknadsnytt 15. oktober.

Onsdag, to uker senere, kjøpte Stordalen gjennom sitt paraplyselskap Strawberry 40 prosent av aksjene i charterselskapet Ving. Ifølge Vings egne tall slipper selskapet ut rundt 890.000 tonn CO2, basert på utslippsdata fra 2017/2018.

- At den norske hotellmagnaten Petter Stordalen redder charterselskapet Ving slo ned som en bombe. Men det er ganske grovt å investere milliarder i unødvendige flyreiser rett etter at man har hyllet klimaforkjemperen Greta Thunberg, skriver Aftonbladets Natalia Kazmierska.

- Så mye for den flyskammen

Kommentatoren mener Stordalen fremstår som hyklersk når han først hyller Thunberg, som er en svoren motstander av klimafiendtlige flyreiser, før milliarden like etterpå kjøper utslippsgiganten Ving.

- Så mye for den flyskammen, skriver Kazmierska.

Hun mener både Petter og Gunhild Stordalens profilerer seg på å være klimavennlige, og at deres klimaengasjement er bredt markedsført.

- Så sent som i helgen hadde de et halloweenparty for 250 kjendiser og den oljeelskende norske finanseliten. Stordalens utkledning var selvfølgelig klimabevisst, med temaet «havplast», plastforurensning i havet, skriver Kazmierska.

Se antrekket her:

- Vanskelig å ikke fremstå som dobbeltmoralsk

Som Nettavisen Økonomi flere ganger har omtalt, har klimaavtrykket til Stordalen-paret vært gjenstand for kritikk. Bare i april logget Stordalens privatfly 33 timer i luften. Gunhild Stordalen har også blitt hengt ut som hyklersk i britiske storaviser.

- Vi har et forbruk og en reisevirksomhet som gjør det vanskelig å ikke fremstå dobbeltmoralsk, skrev Gunhild Stordalen i boken hun ga ut i 2018.

Aftonbladets Kazmierska virker i alle fall å mene at Stordalens klimaengasjement står til stryk:

- Hvordan milliardæren skal lykkes med å gjøre «i siste øyeblikk»-reiser til Phuket grønne og samtidig tjene penger, gjenstår å se, skriver kommentatoren.