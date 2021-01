Svensk spillaksje kan gi full jackpot

Aksjeanalyser.com, som leverer omfattende uavhengige analysetjenester for nordiske investorer, har sett nærmere på et veldig spennende og interssant svensk spillselskap, Three Gates AB (hvor aksjen er notert på svenske: NGM Nordic MTF og med ticker: GATE).



Slik Aksjeanalyser.com og undertegnede (Bjørn Inge Pettersen) vurderer det, så har dette selskapet en svært solid ledelse og styre og ansatte, og som har en veldig bred og god erfaring fra markedene innenfor spillmarkedet som selskapet opererer innenfor.

Selskapet og deres ledelse og styre og ansatte gjør, slik Aksjeanalyser.com og undertegnede her (Bjørn Inge Pettersen) vurderer det, en svært solid jobb for å bygge opp selskapet her til å bli en stor aktør innenfor spillmarkedet.



Selskapet gjør mange gode investeringer og oppkjøp av selskaper som de tydeligvis har svært stor kunnskap og forståelse rundt, og som passer veldig godt inn i deres satsning videre fremover om å vokse og bli et mye større selskap og aktør innenfor denne svært spennende og interessante spillsektoren.



Det anbefales ellers å lese her en nylig (fra 30. november 2020) analyse av dette selskapet, og slik Aksjeanalyser.com og undertegnede (Bjørn Inge Pettersen vurderer det), så er dette en grundig og god analyse gjort av selskapet her og levert av Analysguiden av Aktiespararna den 30 .november 2020.

Her kan dere lese mye og god informasjon og tanker de deler med investorer rundt dette selskapet, Three Gates AB:

Aksjeanalyser.com og undertegnede (Bjørn Inge Pettersen) har selv gjort sine egne vurderinger rundt selskapet her, Three Gates AB, og har sett nærmere på selskapet både med sine tekniske analyser og andre tanker og vurderinger rundt selskapet.

Apropos og i forhold til analyse gjort og levert som nevnt ovenfor her fra Analysguiden av Aktiespararna her fra 30 .november 2020, så kom det senest nå i går, 18. januar 2021 følgende nyhet fra selskapet:

Videre her så litt mer informasjon ellers her rundt selskapet, Three Gates AB

Three Gates AB

«Om Three Gates Three Gates AB (TG eller bolaget) är en spelkoncern bestående av den Visbybaserade spelstudion Three Gates samt majoriteten av Tivola Games, baserat i Hamburg. Bolaget grundades år 2011 och börs-noterades i september 2016 på NGM Nordic MTF. Koncernen producerar egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag.

Three Gates och Tivola Games har etablerade samarbeten med ett antal starka industri-partners och en utförlig produktportfölj. Bolaget verkar inter-nationellt och distribuerar sina spel globalt.En stor styrka i bolaget är den meriterade ledningen och styrelsen. VdDon Geyer har mer än 30 års erfarenhet av projekt och organisations-ledning och har ett värdefullt omfattande internationellt nätverk inom spelindustrin.

Ledningen har bred kompetens med en bakgrund inom en mängd olika roller inom spelindustrin. Inom styrelsen återfinns kompetens inom allt från finansiering till produktutveckling och erfarenhet från bland annat Rovio och deras megasuccé Angry Birds. Three Gates har en mängd spelsläpp ibagaget, där noterbara titlar i närtid är 8 to Glory och MainStream Fishing. Spelstudion har gått från att vara en studio huvudsakligen inriktad på tekniska uppdrags-jobb till att jobba med större licenser och globala samarbetspartners. 8 to Glory utvecklades tillsammans med PBR, den internationella federationen för tjurridning, och släpptes som det officiella spelet för ligan.

8 to Glory släpptes både som konsolspel och för mobilen och Three Gates samarbetade med THQ Nordic för distributionen av spelet.Bolaget har även utvecklat spelet Project Blue Book: The Game, det tillhörande spelet till drama tv-serien Project Blue Book. Serien produceras av Oscars-och Golden Globe-vinnare Robert Zemeckis, känd från bland annat Forrest Gump och Back to the Future. Serien har fått ett varmt mottagande och har blivit en av HISTORY’s högst betygsatta serier.

Efter smyglanseringar under året så har spelet nu släpptsglobalt den 20:e augusti som mobilspel på IOS och Android. Förvärvet av Tivola Games meddelades i slutet av 2019 och slutfördes i början av året. Tivola Games har en bred och etablerad spelportfölj med totalt över 100 miljoner nedladdningar,främst inom segmentet kvinnormellan18–26 år.

Tivolas spelportföljd har i dagsläget omkring 15miljoner nedladdningar årligen. Spelen befinner sig huvudsakligen inom kategorin familjespel, med titlar såsom ”Cat Hotel”, ”PetWorld 3D” och ”Horse World”. Förvärvet har kraftigt ökat Three Gates erbjudande, något som inte minst är märkbart på siffrorna i de senaste två kvartalsrapporterna.»

ABOUT Three Gates AB



INSPIRATION

Our team is inspired by the possibilities of the gaming frontier. We are looking to innovate and push the limits of new technical opportunities as well as derive creative and original solutions. Three Gates Studios is all about creating new and innovative games that engage players and deliver memorable experiences.

TEAM

We are a group of experienced cross-disciplinary game development veterans. Before coming together in 2011 to focus on creating great games our team members have worked on a variety of projects from AAA games and large scale simulations to 3D visualization and animated films.

MISSION

The mission of Three Gates Studios is to conceive, develop and produce high quality core gaming entertainment experiences that players cherish and distribute them in a variety of revenue models on a global scale.