Svenske flytall sjokkerer: - Aldri sett noe liknende

Svensk flyskam gir ekstreme utslag hos nabolandet.

- Dette er et dramatisk fall. Jeg har ikke sett liknende nedgang noe sted i verden, hvis du ser bort fra krig og slike ekspesjonelle ting, sier Hans Jørgen Elnæs, flyanalytiker i Winair, til Nettavisen.

Julitallene for trafikken til Swedavia, det statlige selskapet som eier svenske flyplasser, tilsvarende Avinor i Norge, vekker oppsikt. Innenrikstrafikken er nemlig ned hele 11 prosent, eller 102.000 passasjerer, i juli 2019 sammenliknet juli 2018.

Elnæs setter det uvanlige store fallet i sammenheng med svenskenes utbredte flyskam, altså skam eller uvilje mot å fly på utslippene som flyreiser medfører.

Thunberg på båttur

Den mest profilerte representanten for flyskam i Sverige er klimaaktivisten Greta Thunberg, som i disse dager legger ut på en to uker lang båtreise til New York, fordi hun nekter å ta fly over Atlanteren.

- Det er ingen tvil om at flyskam bidrar, sammen med og miljøavgiftene som svenske myndigheter har lagt på topp av flyprisene. I Sverige er tog ganske bra utbygd, mellom de store byene, og det kaprer endel av flytrafikken, sier Elnæs.

Han mener dette kan bli en stor utfordring for flyselskaper i det svenske markedet.

- Innenriks har vært i en nedadgående trend over lang tid og jeg forventer at nedgangen fortsetter gjennom året. Konsekvensen kan være at Swedavia får en reduksjon i utgiftene når volumet går ned, sier Elnæs.

Han sier det igjen kan gi dyrere flybilletter i Sverige.

- Swedavia kan komme til på øke avgiftene til flyselskapene, noe som igjen kan gi dyrere flyreiser. Det kan forsterke situasjonen og gjøre til at enda færre tar fly, sier Elnæs.

Tror ikke på norsk smell

Den norske flytrafikken falt to prosent i juli i år, og Elnæs tror ikke vi vil se svenske tilstander i norsk flytrafikk med det første.

- Jeg tror ikke det skjer i Norge. Nordmenn er mye mer avhengig av å fly enn svensker, sier han.

I mai sa forøvrig SAS-topp Thorbjørn Wist til Nettavisen at de merket flyskammen kun i Sverige.

- Vi ser også at det er lavere interesser for flybilletter i Sverige, hvor flyskam nok er et begrep i størst grad. Men det er også redusert booking i ferjetrafikken, så det handler nok om andre ting enn flyskam også, sa Wist til Nettavisen da.

Tross flyskammen kunne forøvrig SAS, som har Norge som sitt største marked, glede seg over den beste julimåneden i selskapets historie.