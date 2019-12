Svenske forskere avslører statlig press for å skjule «svenske tilstander»

Svenske myndigheter presser statistikerne til ikke å fortelle sannheten om kriminalitet og «svenske tilstander».

Det sies at det første offeret i en krig er sannheten, og det gamle munnhellet har fått ny aktualitet etter at forskere ved Linköpings Universitet har undersøkt metodene til Brottsförebyggande rådet (Brå).

- Et flertall intervjupersoner vitner blant annet om hvordan Brås ledelse utsatte dem for press for å endre funn som av politiske, ideologiske eller andre grunner ikke var ønskelige, heter det i konklusjonen.

På godt norsk: Statlig press for å hindre det kritikerne kaller svenske tilstander.

Les undesøkelsen: Går det an å stole på Brå? En studie om bias i myndighetsforskning

I Sverige har Brå samme oppgave som det norske Statistisk sentralbyrå når det gjelder kriminalstatistikk. Men i motsetning til SSB har Brå aktivt utelatt data som viser sammenhengen mellom innvandrergrupper og kriminalitet.

I Norge har derimot SSB laget en serie rapporter om dette emnet i flere tiår.

IKKE FAKTA PÅ BORDET: Statsminister Stefan Löfven (Sosialdemokratene) har fått et utfullstendig bilde av kriminaliteten blant innvandrere til Sverige. Foto: Christine Olsson (NTB scanpix)

Det er oppsiktsvekkende når forskere nå avslører det mange har antatt ved å lese årsrapportene fra Brå. Det statlige instituttet har utelatt statistikk som viser hvordan enkelte innvandrergrupper i spesielt utsatte bydeler i spesielt Stockholm og Malmö er overrepresentert i volds- og narkotikakriminalitet.

En rask kikk på svenske avisforsider akkurat nå underbygger dette bildet.

Expressen: Akkurat nå: Bussjåfør angrepet av gjeng

Aftonbladet: Kjell (57) drept på restauranten - de mistenkte er påfallende unge

Kvällsposten: Politiet mistenker Malmöfamilien som løser konflikter med sprengstoff

Alle som har nyhetsvarsler fra norske og svenske aviser vil legge merke til den store forskjellen i kriminalitet mellom landene, men når man leser årsrapportene til Brå er det nesten ikke som om svenske tilstander med ghettolignende bydeler og høy kriminalitet eksisterer.

«Det virker å råde en taushetskultur», skriver forskerne, og antyder at det blant annet skyldes at den offisielle kriminalstatistikken utarbeides av et forskningsinstitutt som ligger rett under et departement.

- Vår konklusjon er at det finnes en innebygget spenning i forholdet mellom en myndighet som hører inn under Justisdepartementet, og som samtidig utfører studier som omhandler dette departementets kjerneområder og at dette får konsekvenser for troverdigheten i ytringer og rapporter fra Brå, skriver forskerne.

Les også Ny rapport: Svenske kriminalitetstall ble dysset ned

Den nye rapporten bekrefter et inntrykk av at konflikter rundt innvandring og integrasjon har vært dysset ned i Sverige av et ønske om ikke å stigmatisere allerede utsatte grupper.

Nesten daglig kommer det nyhetsoppslag om skyteepisoder, bilbranner og annen alvorlig gjengkriminalitet, og det hører til sjeldenhetene at detaljer om gjerningsmennenes bakgrunn kommer frem.

Men når man ikke kan stole på offentlig statistikk, så har mediene gjort jobben. En storstilt kartlegging i Aftonbladet viste eksempelvis over 1.500 skuddløsninger i Malmø, Gøteborg og Stockholm.

Les også Sverige mister kontroll over gjengkriminalitet

Dette er helt annerledes enn den offentlige debatten i Danmark og Norge der det er rutinemessig for mediene å oppgi bakgrunnsinformasjon når den oppfattes som relevant.

Norske SSB har regnet på de samfunnsøkonomiske kostnadene ved innvandring og det er en selvfølge at norsk kriminalstatistikk ser lovbrudd i sammenheng med variabler hos gjerningspersoner og ofre - som alder, kjønn og landbakgrunn.

Les mer på Statistisk sentralbyrå: Innvandrere mindre overrepresentert blant siktede enn før

Bare slik kan vi få en presis forståelse av hva som foregår, og det er igjen en helt nødvendig brikke for å sette inn effektive tiltak. Å gjemme hodet i sanden er en dårlig strategi, det får Sverige nå erfare nesten hver eneste dag.

Samtidig er bildet nyansert. At innvandrere er overrepresentert i enkelte typer kriminalitet (og underrepresentert i andre), betyr ikke at denne gruppen står bak det meste av kriminalitet, slik noen innbiller seg.

Den nye rapporten bør være et varsku til svenske myndigheter om å få fakta på bordet, og ikke akseptere at den offisielle leverandøren av kriminalstatistikk underslår fakta ved hjelp av press.

Det er virkeligheten som er skremmende, ikke å få fakta på bordet.

PS! Hva mener du? Stoler du på offentlig statistikk, eller mener du at det er fakta som aldri kommer på bordet? Skriv et leserinnlegg!