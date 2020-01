Svenske medier: Postnord risikerer å gå konkurs

Det dansk-svenske selskapet kan gå konkurs dersom staten ikke griper inn.

Det kommer frem i en rapport Dagens Nyheter har fått tilgang på, skriver de. Ifølge avisen er Postnord avhengig av subsidier fra staten for å kunne drive videre mens brevsendingene går ned.

Den hemmelige rapporten skal være bestilt fra den svenske regjeringen.

Statseide postnord er eid 60 prosent av Sverige og 40 prosent av Danmark, ifølge Dagens Næringsliv. Det er Sveriges nest største selskap, med 20.000 ansatte.

Les også: Ny avgift fikk grensehandelen til å ta av: - Kan koste Norge 13.000 arbeidsplasser

Store tap

Ifølge Dagens Nyheter har selskapet de siste tre årene hatt 2,99 milliarder svenske kroner i tap. Ifølge Sveriges Radio skjøt Sverige og Danmark inn 2,2 milliarder svenske kroner i selskapet i for å redde det i 2017.

- Drar vi ut trendlinjen og ikke gjør noe så snakker vi om milliardtap i brevdriften om noen år i Sverige, sier konserndirektør i Posnord Annemarie Gardshol til Dagens Nyheter.

Samtidig sier den svenske næringsministeren Ibrahim Baylan at han mener situasjonen ikke er fullt så dramatisk som det kan se ut som. Han sier overføringen i 2017 var til en omstilling i selskapet, men at det ikke vil være aktuelt med en ny overføring denne gangen.

- Jeg ser det ikke som aktuelt akkurat nå. Vi gjorde dette for bare noen få år siden, og vi og selskapets ledelse jobber for å prøve å endre selskapet slik at det også kan være kraftfullt i fremtiden, sier han til Sveriges Radio.

Ikke i Norge

I en e-post til Dagens Næringsliv skriver Postnords kommunikasjonsdirektør Ola A. Hagen at saken ikke vedrører Postnord i Norge, da de ikke leverer brev, men primært driver med logistikk og netthandel. På disse områdene er det vekst både i lønnsomhet og volum, påpeker han.

Les også: Ny avgift fikk grensehandelen til å ta av: - Kan koste Norge 13.000 arbeidsplasser

Les også: Omstilling gir gigantsmell for Posten