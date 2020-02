Svenske myndigheter planlegger sjokkheving av flyskatten

Regjeringen skal gjøre det dyrere å fly i Sverige. Flyekspert tror dette vil få svært negative følger.

- Fra mitt ståsted er en skikkelig spiker i kista for flytrafikken innenlands i Sverige, sier flyekspert Hans Jørgen Elnæs i Winair til Nettavisen.

Den svenske storavisen Dagens Industri avslørte i forrige uke at svenske myndigheter planlegge en «sjokkøkning» av den svenske flyskatten, som likner den norske flypassasjeravgiften, på hele 20 prosent.

Klesvask

Målet med den kraftige økningen i flyskatten er å finansiere en utviding av den svenske «RUT-fradraget», som gir mulighet til skattefradrag på husarbeid. Den nye utvidelsen skal være på 270 millioner kroner og skal blant annet dekke fradrag for klesvask.

Les også: Kollaps i svensk flytrafikk - 1,75 millioner passasjerer borte i år

Det foreslås at hele økningen på 270 millioner i dette fradraget dekkes av de flyreisende.

- Det er lite trolig at flyselskapene selv vil dekke den økningen, så det betyr at det er flypassasjerene som vil få økte billettpriser. Dette er dårlig nytt for flybransjen, spesielt siden dette ikke er en miljøavgift, men en ren salderingspost for å få inn mer inntekter til staten, sier Elnæs.

Les også: Norwegian-sjef Jacob Schram om bagasjeregler: - Ekstremt irriterende

Problemer

Han peker på at svensk flytrafikk allerede sliter tungt. Svensk innenriks flytrafikk falt hele ni prosent i fjor, en uvanlig kraftig nedgang som de fleste eksperter tilskriver i stor grad flyskam. Den mest prominente representanten for flyskam i Sverige er Greta Thunberg, som blant annet nylig krysset Atlanteren i en seilbåt for å slippe å fly.

Les også: Nytt EU-vedtak kan gi prissjokk for norske passasjerer

Elnæs ser ingen grunn til at nedgangen i flytrafikken vil avta i tiden fremover.

FLYEKSPERT: Hans Jørgen Elnæs i Winair tror svenskene kan skyte seg i foten med ny avgift. Foto: Paul Weaver

- Vi må vente at trenden fortsetter i 2020 og vil helt klart bli forsterket i 2021 hvis svenskene innfører denne økningen av flyskatten. Da tror jeg også de store lavprisselskapene seriøst vil vurdere om de skal bli i det svenske flymarkedet, sier Elnæs.

Nedleggelser

Han viser til at Ryanair allerede har besluttet å legge ned basen sin på Skavsta utenfor Stockholm i år. Der har de fire fly.

Les også: Ryanair med stikk til Norwegian: - Gud hjelpe oss

Norwegian besluttet dessuten sent i fjor å droppe ruten mellom Stockholm og Malmø og kutte ut alle langdistanseruter fra Stockholm.

Elnæs tror dette bare er en forsmak på hva som er i vente.

- Det blir nok utfordrende å vente noe vekst i lavpristrafikken hvis dette slår til, sier han.

Les også: Norwegian-sjef Jacob Schram: «Er du opptatt av klima - ta flyet»

- Avgiften gir en økning på opp til 100 kroner per flyreise på de lengste flyvningene, men kun 15 kroner internt i Europa. Vil dette virkelig ha så mye å si?

- Ja, det har det. Det vil ha den effekten at den bremser innenlandstrafikken og billettprisene blir høyere, i tillegg til at flyskam fører til at folk går til bakkebasert transport, sier han.

Les også: Petter Stordalen slår tilbake mot hykler-kritikk

Han tror at siden flyavgiften i Sverige blir så mye dyrere enn i andre land, vil flyselskapene i stadig større grad velge å legge rutene sine dit i stedet.

- Utslippene blir ikke borte, men flyene vil fly et annet sted enn i Sverige. Svenskene blir taperne i luftfarten. Ute i distriktene har mange flyplasser ekstrem nedgang og trenger støtte fra staten for å overleve. Så dette er ikke riktig vei, sier han.