Svenskene betaler halv pris: Ekspertene tror Premier League kan bli enda dyrere for nordmenn

Rettighetskampen har skrudd opp prisen. Du får regningen.

Hvor mye TV 2 har betalt for Premier League har aldri vært offentlig kjent. Men prisen har gått opp nå når Nordic Entertainment (NENT), som eier Viasat/Viaplay, har vunnet budrunden om å sende Premier League (PL) fra 2002 til 2028, mener flere eksperter Nettavisen har snakket med i dag.

Og det medfører med all sannsynlighet at det blir dyrere for norske kunder å se sine favorittlag i England.

- Kampanje har tidligere anslått at TV 2 har betalt 700-800 millioner kroner i året for Premier League. Men prisen har gått opp betydelig. Vi kan anta NENT må ut med om lag en milliard kroner i året, sier Knut Kristian Hauger, ansvarlig redaktør i medienettstedet kampanje.com, til Nettavisen.

Kampanje-redaktøren anslår at prisen for Premier League beløper seg til 15 milliarder kroner for hele seksårsperioden i de nordiske landene.

Halve prisen i Sverige

Som Nettavisen har skrevet tidligere, er fotball på TV atskillig billigere i nabolandene, hvor selskapet som overtar PL i Norge har hatt både Champions League (CL) og Premier League (PL) i flere år. Nå er NENT altså sikret PL i alle de nordiske landene fram til 2028.

For 399 svenske kroner får du på svensk Viaplay se Bundesliga og Championship samt fransk og belgisk toppfotball i tillegg til PL og CL, samt ishockeyens viktigste serie, NHL, som mange svensker er svært opptatt av. I Danmark koster en sportspakke på Viaplay 309 danske kroner og gir deg Superligaen og Bundesliga i tillegg til PL og CL.

Men svenske priser er lite sannsynlig i Norge, skal vi tro ekspertisen:

- NENT har bygget opp mer innhold over tid. De kan ta høyere pris for et bredere og bedre produkt. Det er rimelig å anta at om to år vil Viaplay koste mer i både Norge og Sverige enn i dag. Vi kan også få ulike pakker med ski og PL, for eksempel, sier Martin Arnell, medieanalytiker i DNB Markets.

NENT har i tillegg til fotballrettigheter også kjøpt rettightene til verdenscup i langrenn, kombinert og hopp samt alpintmesterskap for flere år framover.

- Det blir dyrere i Norge

En norsk kunde må i dag betale 449 kroner for TV 2 Sumo med Premier League, mens Viaplay koster 329 kroner. Samlet altså 778 kroner for det svenskene betaler 399 svenske (386 norske) kroner for.

Men Hauger har liten tro på at TV-kamper blir billigere for nordmenn i og med at NENT tar over Premier League.

- Kanskje de splitter det opp i flere pakker, som TV 2 har gjort. Og når de skal ta over Premier League i 2022, har de da Champions League? Det er ennå uvisst. Det vi vet er at prisen på rettighetene har gått opp betydelig. Det pleier å resultere i økte priser til forbrukerne. Tusenkronersspørsmålet er: hvor er smertegrensen? I dag betaler vi over 400 kroner for dette - er vi villige til å betale 500-600 kroner? sier Knut Kristian Hauger.

Svenske priser i Norge er lite sannsynlig, tror Hauger:

- De har flere hoder å dele regningen på. Prisene på rettighetene har vært ganske like i Norge og Sverige, men norske forbrukere må betale dobbelt så mye fordi vi er halvparten så mange. I Danmark ligger det også lavere, men det er det mye innhold som er ikke premium.

NENT selv ønsker ikke å kommentere hva som skjer med prisene når de tar over:

- Det er det altfor tidlig å si noe om. Vi vil gjøre Premier League-tilbudet så bredt som mulig. En for høy pris vil jo motvirke dette, men dette er ikke noe vi har tatt stilling til ennå, sier norgessjef Cecilia Gave i NENT til Nettavisen.

- Vi får se hvordan vi best tilpasser abonnementene. I dag feirer vi, i morgen bretter vi opp ermene og begynner å jobbe med dette.

- Forventer det uventede

TV 2-sjef Olav T. Sandnes uttalte da nyheten kom torsdag morgen at kringkasterens smertegrense var nådd for hvor mye de var villige til å betale for nye år med Premier League.

- Det var en vurdering av hva vi kan betale uten at det går utover vår evne til å levere på redaksjonelle ambisjoner på andre områder. Vi skulle gjerne forlenget, men jeg har et ansvar for å ivareta en bredde i innholdstilbudet til TV 2, sier Sandnes til Nettavisen.

- Vil TV2 forsøke å sikre seg et delvist PL-tilbud, på samme måte som dere gjør med Eliteserien og CL?



- Det jeg har lært i markedet for sportsrettigheter er å forvente det uventede. Jeg kan ikke utelukke noe, men det er ingen planer om det nå i dag. Vi har igjen to og et halvt år med Premier League, så skal vi levere stafettpinnen med et godt produkt videre til NENT.

TV 2-sjefen ønsker ikke å spekulere i om budrunden vil medføre en prisoppgang for norske kunder. Han svarer slik på om det nå er ekstra aktuelt for TV 2 å gå for Champions League-rettighetene, neste gang de skal ut på anbud:

- I realiteten har vi vist at vi har ambisjoner om å være stor og viktig formidler av sport på TV. Vi har landslagsfotball, Europaligaen, noe Champions League, noe Serie A og noe La Liga, så alt dette er det interesse for som vi kan videreutvikle.

- Et voldsomt fall

TV-analytiker Marianne Massaui mediebyrået Mediacom sier til Nettavisen at hun tror tapet av Premier League vil skape store utfordringer for TV 2s abonnenter på strømmetjenesten Sumo:

- Det blir et voldsomt fall i de dyreste abonnementene. Men har nok regnet godt på kalkylen, og funnet ut at prisen blir for høy til at det blir lønnsomt. Premier League har vært en veldig viktig driver for Sumo, og betalingsvilligheten for Premier League er i en særklasse. Du får ikke noen til å betale 400 i måneden for Farmen.

Olav T. Sandnes understreker at TV 2 har flere bein å stå på enn Premier League:

- Det er klart mange som har et favorittlag vil abonnere der de får se deres kamper. Men de fleste abonnenter på Sumo har ikke Premier League, og av de som har abonnement med Premier League, vet vi at at de ser på mye annet enn dette. Håpet er jo at de blir hos oss.

- Er de mest attraktive sportsrettighetene kjørt for helnorske kringkastere?

- Nei. Det er ikke min vurdering. Mange av rettighetene har vi sikret oss etter at vi for eksempel mistet OL og håndball-VM. Vi har kommet tilbake med andre rettigheter og vist at vi kan bite fra oss framover. Vi jobber mye med de rettighetene vi har for å skape engasjement og interesse. Lidenskapen bak skal komme gjennom skjermen, og derfor utvikler vi hele tiden våre sendinger, enten det er Tour de France, norsk fotball eller noe annet - vi skal formidle sport med et tydelig TV 2-avtrykk, sier Olav T. Sandnes.