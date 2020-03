Svenskene tjuvstarter uteserveringen: vil redde utelivsbransjen fra korona-kollaps

Mens Oslo stenger alle kraner, oppfordrer Göteborg og Stockholm til å åpne uteserveringen en uke før de egentlig skulle åpnet.

Slik skal vi støtte byens restauranter og kafeer, skriver Stockholms trafikkontor i en pressemelding som først ble omtalt på nettsiden Mitti Stockholm.

Vanligvis åpner uteserveringen i Sverige 1. april. Men som et tiltak for å hjelpe det sviktende utelivet på grunn av korona-pandemien, har både Stockholm og Göteborg kommuner bestemt at de nå lemper på reglene. Uteserveringen kunne i år derfor starte allerede 19. mars. Det gjelder også alkoholholdige drikker, såfremt serveringsstedene har skjenkebevillingen på plass.

Mens Oslo nettopp har stengt alle ølkranene og Boris Johnson har stengt pubene i Storbritannia, går svenskene altså stikk motsatt vei - for å redde restaurantbransjen:

– Vi fra kommunen vil gjøre alt vi kan hjelpe dem med å håndtere denne vanskelige situasjonen, sier Hampus Magnusson (Moderaterna) i næringsbyrådet i Göteborg, til Expressen.

- Jeg passer på å spise lunsj ute

Magnusson opplyser at det var tverrpolitisk enighet om beslutningen.

- Det kjennes bra at vi alle er med på for å gjøre alt vi kan for å redde virksomhetene, sier Magnusson.

Han håper nå at folk kommer seg ut og støtter den lokale hotell- og restaurantbransjen:

- Jeg er selv nøye med å spise lunsj ute hver dag, og kjøper ellers takeaway. Alle får bidra det lille de kan. Vi håper det blir fint hver til helgen så folk kan sitte ute, sier Hampus Magnusson.

Eventuell smittefare er ikke nevnt med ett ord i de svenske medieomtalene av tiltaket.