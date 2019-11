Sveriges Riksbank skal kvitte seg med «brune» obligasjoner

Sveriges Riksbank vil kutte investeringer i statsobligasjoner i land med et stort klimaavtrykk.

Det går fram av et nyhetsbrev som DNB Markets denne uka sendte ut til kunder og investorer. I en tale Riksbankens visepresident Martin Flodén holdt i forrige uke, slo han fast at Riksbanken vil kvitte seg med såkalte «brune» obligasjoner – det vil si obligasjoner fra land og andre obligasjonsutstedere som setter store klimaavtrykk.

Solgt seg ut i Canada og Australia

Til nå har Riksbanken solgt obligasjoner utstedt av den oljerike provinsen Alberta i Canada og de australske delstatene Queensland og Western Australia, går det fram av nyhetsbrevet.

Beslutningen er ifølge Flodén tatt som et ledd i en satsing på en langsiktig, bærekraftig utvikling og etter en helhetsvurdering av hvordan landene jobber for å bevare klimaet.

Både Australia og Canada topper en statistikk over direkte utslipp av klimagasser som Riksbanken har utarbeidet, basert på kilder som FNs klimapanel og Climate Watch.

Får betydning for avkastning

Obligasjoner fra disse landene har utgjort 8 prosent av Sveriges valutareserver, og at dette vil få betydning for avkastningen, er det lite tvil om, ifølge DNB Markets.

I talen gjorde Flodén det klart at høy avkastning ikke vil påvirke beslutningen.

– Australia og Canada er land som ikke er kjent for sitt gode klimaarbeid. Deres utslipp per capita er blant de høyeste i verden, sa han i talen, ifølge den australske avisa Financial Review.

Norge ikke nevnt

Trass i utslippene fra oljeindustrien er Norge blant landene med lavest utslipp på statistikken, og Flodén skal heller ikke ha nevnt Norge i sin tale.

– Basert på denne grafen alene virker det tvilsomt at Riksbanken vil se på mulighetene for å selge seg ned på norske statsobligasjoner med det første, skriver DNB Markets i nyhetsbrevet.

Som en parallell til den svenske Riksbankens nye grep har partiene Ap, SV, MGD og Rødt tatt til orde for å bruke midlene i oljefondet mer aktivt for klima. Blant annet mener de at oljefondet i større grad bør investere i fornybar energi. Den britiske klimaaktivisten Ed Gillespie argumenterte i en artikkel i Nettavisen nylig for at Norge bør investere hele oljefondet, på ti tusen milliarder kroner, i fornybar-energi.

