Svindelbeskyldninger senker Nel

Alvorlige beskyldninger mot hydrogenselskapet Nels største samarbeidspartner senker folkeaksjen.

Før forrige helg kom analysebyrået Hindenburg Research ut med en omfattende rapport. Her anklager de Nel-partneren Nikola Motor Company og toppsjefen Trevor Milton for «sofistikert svindel». Børsnoterte Nel eier en stor aksjepost i Nikola.

- Dette har konsekvenser for Nel på flere måter. Det gjelder både deres aksjepost, men også kundeforholdet de har til Nikola og hvordan dette skal forløpe seg i fremtiden.

- Om det er hold i denne rapporten, er for tidlig å si noe om, men det er allerede satt advokater på saken fra Nikola, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet til Nettavisen Økonomi.

Les også: Regjeringen mener hydrogen er for dyrt - vil ikke satse på hydrogenbiler og lastebiler

Børsvinner

Hydrogenselskapet Nel har vært en børsvinner i 2019 og 2020 og også en av småsparernes favoritter. Men beskyldningene mot Nikola har gitt en kurssmell de seneste dagene (se grafen under).

KLART NED: De alvorlige anklagene mot Nikola har senket Nel-aksjen, men den har igjen krabbet seg over emisjonskursen. Foto: (Infront)

- Ja, interessen blant våre kunder har vært svært høy i lang tid. Med 13.500 aksjonærer og over 35 prosent av den daglige handelen i Nel er det stor interesse blant Nordnets kunder, sier Johannesen. Og nå skal hydrogenselskapet hente inn mer penger.

Nel trykket i juni opp 70 millioner nye aksjer til en kurs på 18,45 kroner per stykk. Samme dag meldte Nel at selskapet ville hente 200 nye millioner i en såkalt reparasjonsemisjon mot småsparere til samme kurs. Aksjekapitalen skal altså utvides ytterligere.

FAVORITT: Nel har vært en favoritt til Nordnet-kundene, men investeringsøkonom Mads Johannesen sier Nel nå er rammet av turbulens.

Bortkastet

Hydrogenselskapet vil utstede 10,84 millioner nye aksjer. Var du aksjonær i Nel i midten av juni, kan du delta i denne kapitalutvidelsen.

Markedskursen til Nel var tidligere denne uken under emisjonskursen på 18,45 kroner. Da kunne du altså ha kjøpe aksjer billigere i markedet, og det var ingen grunn til å tegne seg i denne kapitalutvidelsen

Fredag morgen er kursen nesten 19 kroner, men du for en drøy uke siden kunne ha tjent 4-5 kroner per aksje du fikk tak i.

Les også: Småsparerne rømmer fra børsrakett

Turbulens

- Det har vært en kraftig turbulens i Nel aksjen etter at Nikola har vært i hardt vær etter beskyldninger om at selskapet driver med «sofistikert svindel», ifølge analysebyrået Hindenburg. Dette har sannsynligvis påvirket Nel i negativ retning, og slikt sett kommer reparasjonsemisjonen svært ubeleilig, sier Johannesen.

Hydrogenselskapet fikk før sommerferien inn 1,3 milliarder kroner fra utvalgte store eiere for å arbeide med større og flere prosjekter. Pengene skulle også gå til å bygge opp organisasjonen og investere i forskning og utvikling.

Denne kapitalutvidelsen retter seg mot eksisterende eiere som ikke fikk kjøpe aksjer i juni.

Johannesen sier at Nel har hatt en historie med å bruke en stigende aksjekurs til å hente nye penger fra eierne. Foreløpig har både selskapet og investorene hatt et meget godt utbytte av det.

Les også: Her kan du tjene gode penger på aksjer nå: – Tydelig at de står foran en veldig kraftig vekst (+)

Like vilkår

Majoriteten av disse emisjonene har vært såkalte rettede emisjoner mot de større kundene: Det er kun utvalgte store kunder som har fått lov til å kjøpe aksjer.

- Men ettersom småsparere fra Nordnet og andre internasjonale meglere eier over 40 prosent av Nel, har de også sørget for flere reparasjonsemisjoner. Det er positivt, ettersom småsparere får lov til å delta på like vilkår som de større investorene, sier Johannesen.

Nel-aksjen vekker ikke udelt begeistring blant proffene. Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea er sterkt kritisk til verdsettelsen av Nel, blant annet fordi selskapet aldri har tjent penger på det de driver med.

Folkeaksje

Andre populære selskaper som har hentet penger fra publikum, har kollapset. For småaksjonærene som tegnet seg i fjorårets Norwegian-emisjon, har det gått fullstendig galt. Så å si hele aksjeverdien er borte.

- Norwegian har vært en fiasko for aksjonærene, frykter du noe liknende her?

- Likheten mellom Norwegian og Nel er at de er blitt såkalte folkeaksjer, men utviklingen i aksjekursen har gått i motsatt retning.

- Norwegian har foreløpig vært en massakre for investorene som deltok i emisjonen i sommer, mens Nel til stadighet har hentet penger på en høyere og høyere aksjekurs. Tror man derfor at historien skal gjenta seg, ser jeg positivt på emisjonen i Nel, svarer Johannesen.

Les også: Tesla-kollaps på børsen - bør ned 90 prosent

Bevisst risiko

- Hvem av småsparerne mener du bør tegne seg i en slik emisjon, hvem bør ikke?

- Har du tro på selskapet og er bevisst risikoen det er å tegne seg i emisjoner, skal du delta i emisjonen. Økonomisk er det også i skrivende stund fordelaktig, svarer investeringsøkonomen.

Men dette handler mer om hva du personlig er komfortabel med når det gjelder risiko og økonomisk eksponering.

Hvis mange nok er interesserte, kan det bli en overtegning: Etterspørselen etter antall aksjer overstiger tilbudet på 10,84 millioner. I så fall blir det en forholdsmessig tildeling, småsparerne får ikke kjøpe alle aksjene de ønsker. Holder aksjekursen seg på dagens nivå, er det liten grunn til å frykte overtegning.

Les også: Kollaps for Celina Midelfart: – Tallene taler jo for seg selv

Stor interesse

- Det gjenstår å se. Historisk har Nel-emisjonene hatt stor interesse, og selskapet har meldt om stor interesse hver gang de har kommunisert at de skal hente penger. Foreløpig tror jeg denne interessen vil vedvare, spår Johannesen.

Men det sa han før onsdagens kursfall.

Tegningsperioden startet for øvrig 10. september og løper til og med mandag 21. september.