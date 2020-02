Svindlet Stortinget for flere hundre tusen kroner - så ba han om etterlønn

Mazyar Keshvari (Frp) innrømmet at han leverte falske reiseregninger til Stortinget for 450.000 kroner. Det hindret ham ikke i å be Stortinget om å få etterlønn.

Som følge av at Frp nå går ut av regjeringen, må Keshvari gå av som vararepresentant på Stortinget. Nå har han bedt om å få etterlønn i opptil tre måneder - noe som tilsvarer 248.000 kroner, skriver Aftenposten. Stortingets presidentskap skal ha vurdert søknaden, ifølge avisen, og Keshvari får ikke innvilget etterlønn. Årsaken skal være at nasjonalforsamlingen mener det ikke er aktuelt når han har svindlet arbeidsgiver og norske skattebetalere for penger. I en e-post til Aftenposten skal stortingspresident Tone W. Trøen ha bekreftet dette. - Dette har vært og er en alvorlig og unik sak for Stortinget. Keshvari har altså tilstått å ha begått grovt bedrageri mot Stortinget. Etter en samlet vurdering av alvorlighetsgraden i denne saken har presidentskapet enstemmig besluttet å avslå søknaden, sier hun. Aftenposten skal ikke ha lykkes i å få tak i Keshvari selv. Keshvari ble i oktober dømt til sju måneders fengsel for grovt bedrageri. Han hadde fått utbetalt 450.000 kroner fra Stortinget på grunnlag av falske reiseregninger. Keshvari har innrømmet forholdet, men straffeutmålingen er anket til lagmannsretten. Les også: Problemet er ikke millionene i etterlønn, men at det er så lønnsomt å trikse Flere millioner i etterlønn Fredag skrev Nettavisens sjefredaktør, Gunnar Stavrum, en kommentar om etterlønninger til eks-politikere. Her refereren han blant annet til en artikkel i Aftenposten om at Frp-statsråd Robert Eriksson skal ha fått etterlønn. Avisen har regnet ut at tidligere statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere totalt har fått 20 millioner kroner i etterlønn under regjeringen Erna Solberg. Og det er vel å merke før de siste omfattende utskiftingene etter at Fremskrittspartiet gikk ut av regjering. - Jeg synes ikke det er urimelig at statssekretærer og statsråder får etterlønn når de må gå på dagen, og årsaken ikke er en dårlig jobb, men at regjeringen må få en ny sammensetning, skriver Stavrum. Les også: Fortsatt ingen konklusjon i etterforskningen av Ap-politikers reiseregninger Gjør triksing enkelt Det er imidlertid problematisk at eks-politikerne får yrkesforbud og nektes å ta ny jobb etter reglene i den såkalte karanteneloven. Loven omfatter politikere som skal tiltre (...) stilling eller verv utenfor statsforvaltningen, eller som etablerer næringsvirksomhet, som det heter i Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embedsmenn og statsansatte. I medhold fra loven kan politikerne få et tidsbegrenset forbud mot en ny jobb, eller de kan få et tidsbegrenset forbud mot å involvere seg i bestemte saker eller saksområder. Når politikerne får en slik karantene, mener også Stavrum at det er rimelig at staten betaler etterlønn i venteperioden. - Dessverre gjør ordningen triksing veldig lønnsomt. Det eldste trikset i boka er å etablere egen virksomhet på et område hvor man er nødt til å få karantene. Da får man på automatikk seks måneders etterlønn, og når karanteneperioden er over er det bare å slette selskapet, skriver Stavrum. Les også Vil ha strengere fengselsstraff for tidligere Frp-politiker - må møte på nytt i retten