Syden-smell for SAS

Færre nordmenn vil til Middelhavet i år.

- Vi ser at salget til Sør-Europa, altså Middelhavet er ned for oss, slik det er for andre selskaper. Det handler nok om at kronen er svak og at vi hadde en så fantastisk sommer i fjor at folk tenker at de like gjerne kan feriere hjemme, sier Thorbjørn Wist, finansdirektør i SAS, til Nettavisen.

Prisen på Syden-ferie er rekordlav for tiden, med priser ned i under 300 kroner for en tur-retur til klassiske feriedestinasjoner som Mallorca, drevet av lavere interesse for slike ferier i år blant nordmenn.

Også hotellene i Spania merker bortfallet av turister fra nord og har kuttet prisene kraftig.

- Det er en reduksjon i interessen for fly til Middelhavet. Det er det som skiller seg ut hos oss når du ser på bestillingene våre totalt, sier Wist.

- Gir dette også lavere priser

-Det har alltid vært mye prispress i dette markedet og vi kjører kampanjer, i likhet med andre selskaper, av og til, men jeg føler ikke at nedgangen er så voldsom, sier han.

I en telefonkonferanse med analytikere er Wists sjef Rickard Gustafson litt tøffere.

– Vi er det eneste flyselskapet som går ut og sier dette, men det er en aggressiv prisstrategi blant de fleste operatører, inkludert charterselskapene, for sommersesongen, sier Gustafson ifølge nyhetsbyrået TDN Direkt.

Flyskamtiltak

- Merker dere noen effekt av flyskam?

- Vi ser også at det er lavere interesser for flybilletter i Sverige, hvor flyskam nok er et begrep i størst grad. Men det er også redusert booking i ferjetrafikken, så det handler nok om andre ting enn flyskam også, sier Wist.

- Er du bekymret for at folk er mer skeptiske til å fly i fremtiden?

- Vi er opptatt av å redusere CO2-utslipp og er blant annet opptatt av å få inn nye fly med lavere utslipp og å bruke biodrivstoff. Vi har også inngått en avtale med Airbus om utvikling av elfly, sier Wist.

Tapte på streik

SAS-streiken mellom 26. april og 2. mai kostet flyselskapet 650 millioner svenske kroner, hvorav 430 millioner kroner i de siste fem dagene i andre kvartal.

Streiken ga 4.000 innstilte flyvninger som påvirket over 370.000 passasjerer.

Resultat før skatt endte på -1,2 milliarder kroner i kvartalet som varte fra februar til april. Det sammenliknet med -309 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Les også: Ryanair-sjef Michael O'Leary anklager den norske regjeringen for dobbelmoral

- Resultatet påvirkes negativt av streiken, en høyere drivstoffpris og en fortsatt svekkelse av den svenske krona. Hvordan det utvikler vil avgjøre om vi går med overskudd i år, sier Wist.

Passasjertallet til flyselskapet falt med 13,9 prosent til 2,194 millioner i april i år, sammenlignet med april i fjor.