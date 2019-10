Sykepleier Pia Kvernevik (31) ble syk: Det gjorde henne til gründer og kroppsbygger

Pia Kvernevik måtte legge som livsstilen sin på grunn av sykdom. Nå bruker hun egne erfaringer til å hjelpe andre med å leve sunnere.

NORDFJORDEID (Nettavisen Økonomi): For fire år siden fikk Pia Kvernevik en lei beskjed fra legen. Tobarnsmoren var i dårlig form, og slet med betennelser og leddplager i kroppen.

- Legen ringte og sa at blodprøvene mine hadde slått ut på bindevevssykdom. Da skjønte jeg at jeg måtte ta grep om egen helse, sier Kvernevik til Nettavisen.

Hun la totalt om på livsstil og kosthold. Hun begynte med styrketrening og fikk personlig trener på nett.

Det fikk hun smaken på. Så mye faktisk at hun bestemte seg for å stille i NM i kroppsbygning i 2016, altså året etter.

SATSER: Pia Kvernevik har nå to treningsstudio gjennom Sunnhet og styrke. Foto: Halvor Ripegutu

- Det var et ganske hårreisende mål, medgir hun.

Mye trening

Deretter fulgte 15 måneder med hard trening og riktig kosthold. Samtidig følte hun at hun fikk mye bedre kontroll på helsen og kroppen. Hun klarte også å sjonglere treningsregimet med en travel hverdag med utdanning til kreftsykepleier, jobb og barn.

- Det var en heftig periode, men når jeg først har bestemt meg for noe, så kjører jeg på, sier hun.

Kvernevik deltok i NM i kroppsbygning I 2016 (og igjen i 2018) og erfaringen derfra lærte henne å kontrollere helsen og kostholdet.

- Jeg følte en veldig bedring. Like før NM sa legene at betennelsesverdiene i kroppen var på de laveste jeg noengang hadde hatt. Det var tydelig at jeg ble friskere av treningen. Det var en veldig god motivasjon for meg, sier Kvernevik, som også har levd med sin kroniske sykdom Crohns siden hun var 15 år. Senere fikk hun også en kronisk nyresykdom.

Mer kunnskap

Kvernevik holdt på livsstilen, men ønsket seg mer kunnskap. Derfor tok hun utdanning i optimal trening og ernæring.

Deretter startet hun et enkeltmannsforetak. Hun ville nemlig lære andre om hvordan også de kan få bedre helse, slik hun hadde fått.

- Det har alltid ligget i meg å lære andre ting. Jeg er et omsorgsmenneske og så dette som en liten deltidsjobb. Samtidig så jeg at det var et stort behov for slike tilbud, sier hun.

Hun viser blant annet til at samfunnet opplever økende grad av overvekt og livsstilssykdommer som diabetes, som er mye lettere og billigere å forebygge enn rette opp i senere.

- Jeg mener at det å jobbe mer med forebygging er kjempeviktig, men det er altfor lite fokus på det, sier Kvernevik.

Startet selskap

Hun startet selskapet Sunnhet og Styrke i Måløy hvor hun jobbet i hjemmesykepleien.

- På bygda kjenner alle hverandre. Kundene som jeg fikk i oppstarten visste at jeg ikke bare var en personlig trener, men at jeg med sykepleierbakgrunnen og erfaring med egen helse kunne gi en mer helhetlig oppfølging , sier Kvernevik.

Kundene får et eget kostholds- og treningsregime tilpasset deres behov. Kvernevik har oppfølgingspakker hvor hun møter kundene ansikt til ansikt, i tillegg til ukentlig kontakt digitalt. Noen har også bare nettbasert oppfølging.

Hun sier at det er kostholdet som flest trenger hjelp til å endre.

- 70 prosent av jobben ved en livsstilsendring er kostholdet. De fleste kan komme igang med trening ganske greit på egenhånd, men å spise riktig krever litt ekstra jobb. Folk er veldig ubevisste når de drar i butikken og handler mat. Ofte bare kjøper de det som er billigst, sier hun.

Populær

Bedriften hennes er blitt stadig mer populær, og til slutt tok deltidsjobben så mye tid at hun måtte velge. Skulle hun fortsette som sykepleier eller ta skrittet fullt ut med bedriften hennes Sunnhet og styrke?

SMÅBARNSMOR: Pia Kvernevik tok utdanning og startet bedrift samtidig som hun sjonglerte livet som mor til to barn. Foto: Halvor Ripegutu

- Jeg jobbet 12-14 timer i døgnet samtidig som jeg var småbarnsmor. Jeg måtte ta et valg også med tanke med egen helse, sier hun.

Det endte med at hun satset på bedriften.

- Det er kjempeskummelt å si fra seg fast jobb og være selvstendig næringsdrivende, men man må kjenne etter og tørre å satse i livet. Skulle det bli dårlige tider, har jeg uansett sykepleieryrket med meg, sier Kvernevik, som starter opp sin andre filial av Sunnhet og styrke i høst i Nordfjordeid.

Mulig for sykepleiere

Kvernevik tror også flere sykepleiere kan gå veien over i det private næringslivet.

- Sykepleieryrket er veldig allsidig og det finnes mange muligheter, ikke minst innen veiledning og forebygging. Selv om man utdanner seg til sykepleier, trenger man ikke jobbe på et sykehus, sier hun.

Du kan se Kverneviks tips til hvordan man kan leve sunnere og fem enkle styrkeøvelser alle kan gjøre i videoene over.

En av de som er imponert av Kvernevik er ordfører i Stad kommune, Alfred Bjørlø (V).

- Det er imponerende at hun tør ta steget fra et yrke fra et trygt offentlig yrke til å starte for seg selv og gjøre det man drømmer om. Det synes jeg er veldig kult, og jeg synes det er viktig at de som tenker å ta sykepleierutdanning har slike forbilder som Pia og tenker at dette også er mulig, sier han.