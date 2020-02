Sylvi Listhaug knallhardt ut mot kirken etter klimastøtte: – Veldig spesielt

Frp-politikeren mener støttemeldingen til klimastreikende ungdom gjør at kirken skyver folk fra seg.

– Det viktigste for barn og ungdom er å være på skolen og lære det de skal. Å delta i disse demonstrasjonene er skulking, og jeg synes det er veldig spesielt hvis det er sånn at Den norske kirke oppfordrer til det, sier Sylvi Listhaug (Frp) til Nettavisen.

Mandag skriver Den norske kirke i en pressemelding at de støtter fredagens planlagte klimastreik og ungdommens engasjement. Kirkerådets Kristin Gunleiksrud Raaum skriver at kirken, i likhet med klimastreikerne, ber alle i ledende posisjoner om å handle før det er for sent.

– Skal vi ta vare på skaperverket, må vi ta vare på miljøet og klimaet på jorden Gud har skapt. Derfor har kirken en naturlig plass i diskusjonen om klima, skriver Raaum.

Nå mener Frp-politiker Listhaug at kirken har gått for langt – igjen.

– At den norske kirke fremstår som en politisk aktør, er ikke noe nytt. For meg fremstår de ikke som en folkekirke, og mange føler seg fremmedgjort i en kirke som blir mer og mer opptatt av å drive en politikk som venstresiden ofte forfekter og som mange kristne ikke er enig i, sier Listhaug.

KLIMASTREIK: Den norske kirke har signert en uttalelse med støtte til klimastreikende ungdom gjennom sitt medlemskap i det europeiske kristne miljønettverket ECEN. Her fra klimastreik foran Stortinget i Oslo i august i fjor.

– Bør melde seg inn i et politisk parti i stedet

I pressemeldingen skriver Kirkerådets Raaum blant annet at Den norske kirke synes det er positivt at regjeringen har meldt inn mål om 50 prosent kutt i klimagassutslippene innen 2030, som en del av arbeidet med Parisavtalen. Det synes imidlertid Listhaug, som selv forlot regjeringen for en måned siden, er en i overkant politisk støttemelding.

– Ingen, heller ikke regjeringen, kan fortelle oss hva dette målet vil koste eller hvilke konsekvenser dette vil ha for folk og bedrifter. Mange politikere retter pekefingeren mot vanlige folk når det gjelder hva de skal spise eller hvordan de skal komme seg rundt, og jeg mener det blir helt feil når mange for eksempel er helt avhengig av bil i distriktene, sier Listhaug.

PROVOSERT: Flere uttalelser fra Den norske kirke har provosert Sylvi Listhaug (Frp) gjennom årene. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Frp-politikeren nevner flere eksempler på diskusjoner kirken ikke burde tatt et standpunkt i, blant annet saken om IS-kvinnen som ble hentet hjem til Norge og som ble utslagsgivende for Frps regjeringsexit.

– Kirken vil ikke stoppe der, og har uttrykt at Norge bør hente hjem alle IS-kvinnene med norsk tilknytning. Dette er noe mange er dypt uenig i, og er bare én av mange saker som bærer preg av at kirken har blitt en politisk aktør i stedet for en folkekirke, sier Listhaug og fortsetter:

– Jeg mener at de som vil delta i slike politiske spørsmål, bør melde seg inn i et politisk parti i stedet for å bruke kirken som politisk talerstol.

– Som en uttalt kristen politiker, skaper dette distanse mellom deg og Den norske kirke?

– Ja, det har det gjort i flere år. Mange har valgt å melde seg ut. Jeg har valgt å bli fordi jeg er så glad i kirken hjemme i Ørskog. Det finnes mange flinke lokale prester, som er bedre representanter for folkekirken enn dem på toppen. Det er klart at slike utspill fører til distanse for mange.

Mener kirken bommer

– Men kirken mener at det er i tråd med kristendommens budskap å ta vare på skaperverket, miljøet og klimaet på jorden. Er du uenig i det?

– Jeg kjenner ingen som ønsker å ødelegge skaperverket. Men det er en pågående politisk diskusjon om hvor ambisiøse målsetninger Norge skal sette oss for utslippskutt. Mange mener at Norge ikke kan redde hele verden alene med vel 5 millioner mennesker og vel en promille av verdens utslipp. Her hopper kirken nok en gang inn i en politisk diskusjon, som de har gjort om IS-kvinnen, oljeboring og flyktningkrisen tidligere, for å nevne noen eksempler, svarer Listhaug.

– Men har du ikke forståelse for at kirken må kunne få delta i pågående debatter i samfunnet for å forbli relevante?

– Jeg mener kirken sin rolle er å være en folkekirke for alle, og ikke å kaste seg inni i de mest polariserte politiske diskusjonene. Dette er oppskriften på å skyve folk fra seg, sier Listhaug.

