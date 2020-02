Den tidligere olje- og energiministeren mener Norsk Vind provoserer unødvendig når de nå teller ned til dommedag midt på Norges hovedgate.

På Egertoget, rett ved den ikoniske Freia-klokken, ble det denne uken montert nok en klokke.

Den nye klokken som teller ned til 31 desember 2030. Dette er datoen Norge ifølge Parisavtalen skal ha redusert sine klimautslipp med 40 prosent.

Mens Freia-klokken har blitt et populært landemerke på Karl Johans gate, ligger alt til rette for at den nye klokken skal bli det motsatte.

Omstridt kampanje

Bak nedtellingsuret står nemlig selskapet Norsk Vind som jobber for å bygge ut mer landbasert vindkraft i Norge. Klokken på Karl Johan er en del av selskapets gigantkampanje Vindkraftnå.

Det provoserer mange at Norges paradegate blir brukt til å spre et omstridt, politisk budskap.

En av dem som reagerer kraftig, er stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp) som nylig gikk av som olje- og energiminister.

– Ideen om at vi må rasere norsk natur med vindmøller for å redde verden fra dommedag innen 10 år, er mildt sagt overdrevet. Når Norsk Vind velger å sette opp denne dommedagsklokken i Norges travleste gate, er det som å gi fingeren til den nyanserte debatten om klimautfordringene vi heller bør ha i samfunnet, sier hun.

Dommedagsfilm

Listhaug mener at klokken, som også er brukt i en omstridt reklamefilm fra Norsk Vind, bidrar til å gjøre det vanskeligere å nå målene i Parisavtalen.

Se filmen her:

– Jeg tror at slike kampanjer bare bidrar til å polarisere klimadebatten ytterligere. I stedet for å fremme faktabaserte og fornuftige klimaløsninger, velger man her å spille på negative følelser og frykt. Dette tjener ingen som er opptatt av at vi skal nå målene i Parisavtalen.

– Det er klart at alle som argumenterer fornuftig mot vindmøller og raseringen av naturen, blir oppgitte over denne kampanjen. Premisset er at hvis du ikke aksepterer vindmøller, så godtar du at vi får en klimakrise. Det er direkte villedende, og ikke minst provoserende siden vindmøllemotstandere er minst like opptatte av miljø og klima som resten av befolkningen.

Vindkraftmotstander: – Viktig påminnelse

At klokken provoserer vindkraftmotstandere over det ganske land, bekreftes av generalsekretær Rune Haaland i Motvind Norge. Den ferske organisasjonen merker det nemlig godt hver gang Norsk Vinds omstridte klokke har figurert i reklamer på nett, TV eller papir.

– Da tikker det inn meldinger fra folk som vil melde seg inn, forteller Haaland som personlig ikke lar seg provosere av klokken uansett hvor han måtte se den.

– Jeg vurderer faktisk å legge inn klokken på hjemmesidene våre.

– Hvorfor det?



– Det er bra at Norsk Vind minner oss om at vi skal redusere klimautslippene innen 2030. Samtidig vet vi at verden ikke går under, dersom vi ikke når dem. Det blir ingen dommedag, og derfor blir budskapet deres feil, sier Haaland og fortsetter.

– Reduserer ikke utslippene

– Ikke bare er budskapet feil. Løsningen de peker på, vindkraft på land, vil aldri bidra til å løse noen klimakrise. Vindkraft bidrar ikke en gang til å redusere utslippene.

Den påstanden er Espen Borgir Christophersen i Norsk Vind ikke enig i.

– De som tror at vi kan stoppe den globale oppvarmingen uten å produsere mer fornybar energi, befinner seg i en fantasiverden. Hvis klimaklokka bidrar til at folk innser at vi har dårlig tid, så er det veldig bra. I dag har vi tre energikilder som er fornybare og klimavennlige; vind, sol og vann. I Norge har vi gode vindressurser i tillegg til vann, og de må vi utnytte, sier han.

– Er Listhaug klimafornekter?

Christophersen, som er talsperson for kampanjen Vindkraftnaa, skjønner heller ikke at klokken på Egertorget eller reklamefilmen skal være provoserende.

– Hvis Sylvi Listhaug mener det er villedende å vise en klokke som teller ned til utgangen av 2030, så vil jeg anbefale henne å selv sjekke kalenderen og telle antall år. Hvis det nettopp har gått opp for henne at vi har dårlig tid, så skjønner jeg hun er provosert.

Christophersen bidrar til slutt med å løfte konfliktnivået til nye høyder:

– Siden Sylvi Listhaug ønsker å gå inn i denne debatten, hadde det vært greit for oss andre å få vite om hun fortsatt er klimafornekter. I følge tidligere uttalelser, tror hun ikke på menneskeskapte klimaendringer.