Synes du renten er lav? Da har denne strategen en beskjed til deg

Det er bare å vende seg til den nye normalen, mener sjeføkonom Kari Due-Andresen.

Rentemøtet i Norges Bank torsdag (formelt onsdag ettermiddag) er et såkalt mellommøte. Det betyr at det ikke kommer noen ny pengepolitisk rapport fra sentralbanken med en større analyse av norsk og internasjonal økonomi.

Disse rapportene kommer fire ganger i året, senest i september, mens den neste kommer i forbindelse med rentemøtet i desember.

- Det gjøres ingen nye vurderinger nå, med mindre det har skjedd ekstraordinære ting siden september, men det har det ikke, sier sjeføkonom Kari Due Andresen i Handelsbanken Capital Markets til Nettavisen Økonomi.

Toppen er nådd

- Norges Bank gikk langt på rentemøtet i september i å signalisere at rentetoppen er nådd, og vi venter ingen nye signaler på rentemøtet torsdag, sier Due Andresen.

Det er imidlertid et par unntak: På mellommøtene i august, og spesielt i mai, sendte Norges Bank ut klare signaler. I mai sa Norges Bank mer eller mindre rett ut at det ville komme en renteheving på det neste møtet i september. Det viste seg å stemme.

- Den eneste grunnen til at økonomene tviler noe nå, er signalene Norges Bank ga i august og mai. Men det var et brudd med tradisjonen om ikke å si noe, sier Due Andresen.

- På dette møtet venter vi at de holder seg til strategien, for nå er vi i en helt annen situasjon. Vi tror ikke det kommer noen nye signaler fra Norges Bank nå, sier Due Andresen.

Rent teknisk

I Norges Banks egne prognoser er det teknisk sett en sannsynlighet på rundt 40 prosent for en renteheving neste år. Sentralbanken sier imidlertid at det mest sannsynlige er at renten blir liggende på dagens nivå et par-tre år fremover.

Og til de som synes det norske rentenivået er lavt: Nei, det er ikke det.

- Hvis man synes at renten er lav og ser tilbake på gamle, historiske rentenivåer: Bare glem det. Renten er ikke lav, den er normal, det er bare å venne seg til det, sier Handelsbankens sjeføkonom.

Den såkalte nøytrale renten for norsk økonomi har falt. Dette er en rente som verken gir gass eller brems i økonomien, omtrent som statsbudsjettet for neste år. En for lav rente nå kan gi for mye gass i økonomien og føre til uønsket press på lønninger, priser og kostnader, en for høy rente det motsatte.

Lavere produktivitet

- Den nøytrale renten har falt, fordi produktiviteten og veksten i arbeidsstyrken i økonomien har falt. Jeg spurte Norges Bank i september om de fortsatt mente at renten virket stimulerende på norsk økonomi. Da var svaret «nei», renten er nøytral nå, sier Due Andresen.

Norges Bank anslår en nøytral rente til 0 prosent, etter at prisstigningen er trukket fra. Denne nøytrale renten er de korte pengemarkedsrentene, som er styrende for flytende boliglånsrenter.

Forventet kjerneinflasjon (prisstigning korrigert for avgifter og energipriser, red.anm.) i Norge over tid er på 2 prosent. Det betyr nøytrale pengemarkedsrenter på 2 prosent, litt over dagens nivå.

Nøytral styringsrente: 1,6 prosent

Styringsrenten til Norges Bank ventes i gjennomsnitt å ligge 0,4 prosentpoeng lavere enn 3-måneders pengemarkedsrente. I dagens marked er forskjellen nøyaktig 0,3 prosentpoeng, 1,80 prosent vs. 1,50 prosent. En nøytral styringsrente over tid er i teorien på 1,6 prosent.

DNB Markets venter i en kort markedsoppdatering heller ingen nye rentesignaler fra sentralbanken, 33 dager etter forrige rentemøte. Den mest markante endringen siden september er kronesvekkelsen. Isolert sett kan det gi en renteøkning.

På den annen side var statsbudsjettet som ble lagt frem for drøye to uker siden noe strammere enn det Norges Bank så for seg i september. En noe lavere pengebruk fra staten trekker i motsatt renteretning.

Bryr seg ikke

Konklusjonen fra DNB er at Norges Bank ikke bryr seg om kronesvekkelsen, men viser til uttalelsene de kom med i september. Det kommer ifølge DNBs eksperter ingen nye signaler om den fremtidige renteutviklingen. DNB skriver i rapporten at alt i alt er trendene i den innenlandske økonomien på linje med det som er forventet.

Norges Bank senket i september anslagene for den såkalte rentebanen, fremtidig renteutvikling. Sentralbanken tror ikke på noen økt styringsrente frem mot 2022. Holder det stikk, har låntakere med boliglån som svinger i takt med markedsrentene lite å frykte de nærmeste årene.

Når det gjelder de lange norske rentene, som indirekte påvirker rentene på fastrentelån, har disse rentene svingt mye i det siste. Men de lange norske statsrentene påvirkes i stor grad av de tilsvarende tyske og amerikanske rentene og ikke styringsrenten.