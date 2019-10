Takk for alt, butikker i Oslo sentrum

Kjære butikker og butikkeiere, takk for et langt og lykkelig samliv. Dere har vært elsket, beundret og begjært.

Av Elisabeth Hegstad

Dere var alltid tilstede, rause på oppmerksomhet og tilbud. Noen av dere var litt vel grådige, og noen mindre kravstore. Men dere har alltid muntret oppmin hverdag, og deltatt i livets små og store høydepunkter.

Handels-minner

Barndommens gyldne førjuls-handel, gleden over den første lønningen i ungdomstiden, forberedelsene til nye verdensborgere og etablering av eget hjem er eksempler på hendelser med et sterkt element av innkjøp i Oslo-butikker. Listen er lang.

Etter middagshøyden i livet gleder man seg over voksne barn og barnebarn, samtidig som man ser at historien gjentar seg. Barn blir født, døpt og konfirmert. De gifter seg, og slekt skal følge slekters gang.

Pengesterke bestemødre

Alle faser krever kostnadsdrivende forbruk. Og bakom synger kjøpesterke bestemødre som ikke handler på nett. Bestemødre liker ikke å handle på nettet fordi vi synes det er merkelig å kjøpe varer fra en annen kant av verden når varene også finnes i byen vår. Vi vil se varene, ta på dem, se at de blir pent pakket inn og deretter lagt trygt i bagasjerommet i bilen. Bestemødre setter seg ikke på trikken med tunge bæreposer rett før jul. Vi vil kjøre varene selv fra dør til dør. Vi vil kunne gå inn i en butikk, handle, gå ut, legge varene i bilen, gå videre, inn i neste butikk, handle, legge varene i bilen - også videre. Da ungene var små var trikketuren grei nok hvis man kun skulle kjøpe en is. Men kombinasjonen julehandel og småunger uten bil er ikke å anbefale.

Kjære eiere av Oslo-butikkene. Dere må bare akseptere at sånn er det. Kvinner i alle aldre, inkludert de kjøpesterke bestemødrene, er innkjøpssjefer før høytider, ferier og merkedager.

Det er vi som bestemmer hvilke møbler, matvarer, gaver, klær og stæsj som skal inn i huset. Det er vi som er beslutningstakerne innen familiens forbruk.

Tidsklemma gjelder for alle

Vi er i en tidsklemme uansett alder. Vi har ikke tid tid å sløse bort på mange småturer på bussen til byen for å handle det vi klarer å bære i en vending. Dersom butikken ikke klarer å møte våre behov, dekker vi behovet et annet sted. Vårt behov er tilgjengelighet i tillegg til vareutvalg.

Oslo-butikkene i sentrum har blitt utilgjengelig for handleglade bestemødre og kvinner med småbarn på slep. Fravær av P-plasser er en direkte årsak til at innkjøpene må gjøres utenfor Oslo sentrum.

Kjære butikkeier i Oslo sentrum. Jeg vet at det ikke er deres skyld at kundegrunnlaget svikter slik at regnskapet ditt synker hen og butikken går en langsom død i møte. Du har gjort ditt beste i en vanskelig tid.

Jeg lyser fred over ditt minne, og håper du gjenoppstår et annet sted.