Tall fra verdens store økonomier skaper frykt

Aksjemarkedene skjelver og frykter tilbakeslag i verdens ledende økonomier sender Oslo Børs kraftig ned.

Hovedindeksen ved Oslo Børs er ved 15-tiden ned 2,3 prosent, og børsfallet har tiltatt utover dagen (se grafen lenger ned).

Aksjemarkedene skjelver på signaler om nedgangstider i ledende økonomier som USA, Storbritannia og Tyskland.

- Det er ren og skjær uro for at veksten for lav. Vi vet at lavere vekst gir lavere inntjening. Og når inntjeningen faller, blir markedene nervøse, ikke bare for i år, men for de neste årene.

Nærsynt

- Aksjemarkedet er veldig nærsynt, og Oslo Børs faller alltid fordi det går dårligere i global økonomi, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets til Nettavisen Økonomi.

- Vi har lenge sagt at dagens veksttakt er så lav at Oslo Børs vil falle. Veksten må opp for å holde kursene oppe. Men vi har fått svake data fra Kina og Tyskland, og det er nok til at børsen faller, fortsetter han.

Obligasjonsrentene i USA er for tiden vesentlig lavere enn de korte rentene (se også lenger ned). Det varsler normalt nedgangstider i den amerikanske økonomien. Den gamle sannheten om at lavere renter er bra for aksjemarkedet, gjelder ikke lenger.

- Nei, ikke de siste 20 årene. Det er lavere renter, fordi den økonomiske veksten faller, og da faller inntjeningsforventningene. Lave renter øker risikoen. Det er bra for aksjer med lavere renter hvis sentralbanken overrasker med et rentekutt, men hvis det er en konkret grunn for rentekuttet, er det negativt for aksjer, sier Andreassen.

Snur fort

Børsnedgangen onsdag viser hvor fort det snur i markedet. Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets skrev i sin morgenrapport at amerikanske børser snudde fra minus til kraftig pluss tirsdag. Den brede amerikanske aksjeindeksen S&P 500 var opp 1,5 prosent.

Oppgangen kom etter at de lange amerikanske obligasjonsrentene steg med 0,05 prosentpoeng. Dessuten steg oljeprisen steg med 2,5 dollar per fatet.

«Uansett, stemningen ble brått bedre», skriver Olsen. Dagen etter har altså stemningen snudd til det verre.

Kortvarig pusterom

DNB Markets følger opp i sin morgenrapport med å skrive at finansmarkedene fikk et etterlengtet pusterom og reverserte noe av siste dagers flukt til trygge havner. Disse havnene ser altså utrygge ut.

Den tiårige amerikanske obligasjonsrenten, ofte kalt verdens viktigste rente, har siden i fjor høst falt fra 3,2 prosent til ca. 1,7 prosent.

Renten er en viktig temperaturmåler på økonomien, og rekordlave renter, som det nå er rundt omkring, er et varsel om svak økonomisk vekst. Blant annet er renten på 30-årige statsobligasjoner det laveste noensinne, et klart tegn på dårligere tider.

BØRSFALL: Mens tirsdagen ga en opptur i aksjemarkedet, har det vært et bratt børsfall onsdag på frykt for nedgangstider. Foto: (In Front/Oslo Børs)

Tysk nedtur

Onsdag morgen kom også nyheten om at de en tyske økonomien krympet med 0,1 prosent i andre kvartal. Veksten på årsbasis var lave 0,4 prosent, langt mindre enn det den norske økonomien vokser med.

Det er ifølge Nordea Markets frykt for ytterligere en nedgang i tredje kvartal. Det vil i så fall være den formelle definisjonen på en resesjon: Økonomien faller i minimum to kvartaler på rad, og det er nå resesjonsfrykt på verdens børser.

Nordea skriver at utsiktene for den tyske økonomien bekymrer, og de ser verre ut når storbanken ser fremover. Høyst sannsynlig blir andre halvår dårlig, og situasjonen blir ikke bedre av den pågående handelskrigen mellom USA og Kina, samt risikoen for en hard utgang for Storbritannia fra EU, uten en avtale (hard Brexit).