Tallene sjokkerer Trump: - Wow!

- En stor dag for aksjemarkedet, og arbeidsplasser! sier president Donald Trump.

NEW YORK (Nettavisen): Dow Jones startet opp over tre prosent på tirsdag, etter nyheten om positive tall innenfor detaljhandelen. Da Wall Street åpnet, starter Dow Jones opp over 800 poeng, over 3,3 prosent.

Saken utvides

- Wow! Tallene for detaljhandelen i mai viser den største månedlige økningen NOENSINNE, opp 17,7 prosent. Mye høyere enn forventet. Dette ser ut som EN STOR DAG FOR AKSJEMARKEDET, OG ARBEIDSPLASSER! skriver president Donald Trump på Twitter om de positive tallene.

Mens Dow Jones startet opp 3,3 prosent, startet S&P 500 opp 2,8 prosent, mens Nasdaq Composite åpnet opp 2,3 prosent.

- Har funnet livreddende medisin korona

Ifølge CNBC er det to hovedsaklig to årsaker til oppgangen på tirsdag morgen.

Den ene er tallene innenfor detaljhandel, som var opp 17,7 prosent, mot 7,7 prosent som var forventet. Den andre årsaken er at britiske eksperter har funnet et billig og lett tilgjengelig legemiddel som kan redde livet til koronarpasienter som er blitt alvorlig syke.

Ifølge eksperter i Storbritannia kan en liten dose med et steroid som kalles deksametason være et gjennombrudd når det gjelder behandlingen av alvorlig syke koronapasienter.

Les mer her: - Har funnet livreddende medisin mot koronaviruset

- En potensiell Covid-steroidbehandling i Storbritannia kombinert med rekord i detaljhandelen og nyheter om ekstra stimulans er blitt møtt med uhemmet optimisme, sier Mike Loewengart, administrerende direktør i E-Trade til CNBC.

Oslo startet opp 2 prosent

Også i Oslo var det en god start på dagen tirsdag, Oslo Børs suste opp 2 prosent i åpningsminuttene. På forhånd spådde Nordnet-analytiker Roger Berntsen at Oslo Børs ville fyke opp 3 prosent fra start.

De store indeksene i Asia endte opp 4 prosent i snitt i natt, inkludert Nikkei 225, Hang Seng og Kospi.

Les også: Mektig comeback i Asia: Oslo Børs stiger kraftig fra start