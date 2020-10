Tallene som gjør Manchester United-supporterne rasende: - Jeg ville ha advart på det sterkeste

Eierne tok ut utbytte på over 140 millioner kroner, samtidig som klubben tapte store summer under pandemien.

- Det forbauser meg at PR-folket til United ikke hvisket noen ord i ørene til Glazer-familien om at dette er dårlig «timing». Det er nok ikke overraskende for fansen flest, fordi de allerede har et anstrengt forhold til eierne, men de mest innbitte vil rase over dette. Du kan heller si at det er umusikalsk, og det vil vekke reaksjoner, sier United.no-journalist og kommentator Bjarte Valen, som følger klubben tett fra sin base i London, til Nettavisen Økonomi.

United betaler 11,9 millioner pund, altså 144 millioner kroner, til eierne sine, i alle hovedsak den forhatte Glazer-familien, som sitter på over 90 prosent av aksjene i selskapet. Eierne tapper dermed selskapet for penger i en periode, der de taper store summer og gjelden har fordoblet seg.

Uendret

Størrelsen på utbytte er uendret sammenliknet med samme periode året før, noe som indikerer at Glazer-familien ikke lar seg affisere av at selskapet taper store summer under korona-pandemien. Samtidig har netto gjeld i klubben mer enn fordoblet seg fra 203,6 til 474,1 millioner pund, altså en økning på 133 prosent.

Dette får United-fansen til å reagere, spesielt fordi klubben har blødd penger de siste månedene på grunn av koronapandemien.

- Hadde jeg vært PR-rådgiver ville jeg ha ventet med dette. Jeg ville ha advart på det sterkeste. Det hadde vært en enkel ting å ikke ta ut utbytte i en vanskelig tid, men ventet til ting var tilbake til normalen, så ville de ha scoret poeng hos fansen, legger han til.

Bekymret over gjelden

Klubben kunne også vise til at netto gjelden til og med 30. juni 2020, er på 474,1 millioner pund, tilsvarende 5,7 milliarder kroner. Det er en økning på over 270 millioner pund over ett år.

- Dette er en enorm vekst. Det er bekymringsfullt. Det kommer til å påvirke klubben i flere år fremover, forteller Valen.

- På hvilket område vil gjelden gå hardest utover klubben?

- Jeg tror det vil først og fremst gå utover spillerkjøp, i hvert fall de største overgangene. Da snakker vi spillerkjøp i Maguire, Pogba og Sancho-klassen. Altså summer fra 70 millioner pund og oppover. United-fansen bør nok ha is i magen og ikke forvente store spillerkjøp i 2021 eller 2022, sier United.no-journalisten.

Bjarte Valen fra Sotra bor i London, og har fulgt Manchester United svært tett som journalist og kommentator i en årrekke for United.no. Foto: Arne Ristesund (Bergensavisen)

Manchester United-sjef Ed Woodward var også inne på at klubben vil ha en balansert tilnærming fremover.

- På banen har vi forsterket laget i løpet av sommeren, og vi har fullt fokus på vårt mål om å vinne trofeer, spille underholdende og offensiv fotball med en blanding av kvalitetsspillere og spillere fra eget akademi, samtidig som vi er nøkterne i bruken av våre ressurser for å beskytte klubben i et langsiktig perspektiv, sa Woodward i en pressemelding.

Lyspunkter også

Valen ser også viktige og positive ting for klubben fremover, og at ting kan bli mye bedre på sikt.

- United er tilbake i Champions League. Det er veldig positivt for regnskapet. Klubben står veldig robust med tanke på kommersielle inntekter. Det er bare Bayern München, Real Madrid og Barcelona som kan måle seg med United på det området. Og er det en klubb som har en kompetent, kommersiell avdeling, så er det United, hevder Valen.

Han trekker også fram United har en enorm «standing» i det asiatiske markedet, og at det hjelper klubben.

- Klubben står fortsatt veldig sterkt i Asia, spesielt i Kina. Der har United mye å hente fremover. United tenker også alltid tre-fire år frem i tid, så alt ses i et langsiktig perspektiv, forteller United.no-journalisten.

Og han legger til:

- Vi vet ikke når virus-situasjonen kommer under kontroll, men når den gjør det kan ting snu veldig fort. Det er en ting som er veldig spennende å følge med på.

Vil ha tilskuerne tilbake

Woodward håper også at situasjonen snur fort, og kom samtidig med et lite stikk til britiske myndigheter i sine uttalelser.

- Vi har allerede konkrete planer med å få tilbake tilskuerne på stadion. Disse planene har vi forberedt lenge og vi venter bare på myndighetenes klarsignal. Folk kan sitte på fly, gå på kino og gå på konserter innendørs, men hvorfor ikke på stadion utendørs under trygge rammer med avstand? Hvorfor skal fotballsupportere behandles annerledes? Det er forvirrende og frustrerende for fansen og klubben, sa United-sjefen under en telefonkonferanse.