Tangen offentliggjør millionregnskap fra USA-seminaret

Nicolai Tangens USA-seminar kostet 160.000 kroner per gjest, skriver VG. 150 gjester deltok på seminaret, deriblant avtroppende oljefondssjef Yngve Slyngstad.

Det viser et regnskap som Tangen har sendt til VG.

Mat og drikke kostet nær 9.000 kroner per gjest, mens hotellutgiftene kom på nær 3.000 kroner per natt per gjest. Fra før er det kjent at intimkonserten med Sting kostet én million dollar, tilsvarende rundt 10 millioner norske kroner.

Les Gunnar Stavrums kommentar: Tangen-ansettelsen en suppe av grådighet og dårlig dømmekraft

Tangen dekket alle utgiftene til det mye omtalte seminaret, hvor også regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H), NUPI-direktør Ulf Sverdrup og mange andre samfunnstopper var invitert. Flere av gjestene ble fløyet inn med privatfly fra Norge og London til en kostnad på rundt 13 millioner kroner.

Nicolai Tangen har også vært raus ved andre anledninger:

Seminaret har fått mye oppmerksomhet de siste dagene på grunn av at avtroppende oljefondssjef Slyngstad kunngjorde sin avgang måneden før seminaret. I vinter ble Tangen kunngjort som ny sjef for oljefondet. Flere har tatt til orde for at ansettelsesprosessen nå bør granskes.

