Tapene stuper i DNB

Tapsavsetningene til DNB stuper er mye lavere enn forventet og mye lavere enn tidligere i år. Banken knuser analytikernes resultatforventninger.

DNB hadde i tredje kvartal netto renteinntekter på 9,3 milliarder kroner, tap og tapsavsetninger på 776 millioner og satt igjen med et resultat før skatt på 6,93 milliarder.

Det er klart bedre enn det analytikerne så for seg (se lenger ned), men en nedgang fra 7,62 milliarder i tilsvarende periode i fjor. Det skyldes primært lavere renteinntekter som følge av det rekordlave rentenivået. DNB får mye dårligere avkastning på bankens egenkapital, fordi denne kapitalen må plasseres til en mye lavere rente.

Men tapsavsetningene er kraftig redusert et drøyt halvår ut i koronapandemien, etter at Norges største bank i første kvartal satte av nesten 6 milliarder kroner for mulige tap fremover.

Les også: Vil stramme inn på boliglån - nå får de svar fra regjeringen

Fjellstøtt

- Banken står fjellstøtt, og gjeninnhentingen av norsk økonomi har på flere områder gått raskere enn mange hadde fryktet. Derfor har vi i dette kvartalet hatt muligheten til å hjelpe mange av kundene våre med boligdrømmer eller investeringer i deres bedrifter.

- Utlånsveksten til personkunder og små- og mellomstore bedrifter har vært spesielt god, med vekst i kvartalet på henholdsvis 1,4 og 1,8 prosent, noe vi ikke så for oss for et halvt år siden, sier konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB i en børsmelding torsdag morgen.

Les også: DNB advarer mot utspekulert svindel

Taper på olje

Når det gjelder tapene og tapsavsetningene, er de faktisk 471 millioner lavere enn i tilsvarende kvartal i fjor, da det ikke var noen koronapandemi. Og det er oljerelaterte næringer som er problemet, tapsavsetningene til disse næringene i forrige kvartal utgjorde 1037 millioner.

Braathen medgir at situasjonen fortsatt er krevende innenfor deler av de oljerelaterte næringene. Hittil i koronaåret 2020 står olje, gass og offshore for mer enn 60 prosent av konsernets tapsavsetninger.

Men de oljerelaterte avsetningene ble noe oppveiet av 360 millioner kroner i tilbakeføringer for personkunder. Dette skyldes ifølge DNB en meget robust kundeportefølje.

Braathen sier at selv om COVID-19 og smitteutviklingen fortsatt gir grunn til bekymring, hentet norsk økonomi seg inn i tredje kvartal. DNBs aktivitetsnivå var mindre påvirket av pandemien enn ventet i dette kvartalet.

Og DNB har aldri vært mer solid, med en såkalt kjernekapitaldekning helt oppe på 18,9 prosent. Til sammenlikning hadde norske banker en slik dekning på 90-tallet på langt under 10 prosent.

Les også: Han tilbyr norgeshistoriens laveste rente

Tapsrekord

Halvårstallene viste en historisk høy tapsrekord for DNB. Det aller meste av dette er ikke konstaterte tap, men avsetninger for mulige tap, og disse kan bli reversert. Det viser tilbakeføringene på personmarkedet i foregående kvartal.

Analytikerne ventet i gjennomsnitt at DNB i tredje kvartal ville få netto renteinntekter på 9,5 milliarder kroner, tap og tapsavsetninger på 1,67 milliarder og et resultat før skatt på 5,66 milliarder.

Så langt i år er DNB-aksjen ned 14,6 prosent (se grafen under) i en periode der hovedindeksen ved Oslo Børs er ned 7,9 prosent.

ET LITE LØFT: DNB-aksjen har fått et lite løft de seneste ukene, men er ikke tilbake til nivåene fra i sommer.

Markedsverdien av DNB ved børsslutt onsdag var 217 milliarder kroner, og DNB er dermed så vidt det nest mest verdifulle selskapet på Oslo Børs, foran Telenor.

Nærings- og fiskeridepartementet er største eier i DNB med 34,3 prosent av aksjene. Sammen med Folketrygdfondets 6 prosent har staten i praksis full kontroll over storbanken.