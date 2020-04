Taper hundretusener på feil sparing

Folk flest har fortsatt sparepengene sine i banken. Det gir et solid tap med dagens rekordlave renter.

Nordea Norge undersøkte i vinter blant annet hvor mye folk sparer av nettoinntekten sin og hvor folk plasserer mesteparten av sparepengene sine.

Undersøkelsen viser at omtrent en tredjedel av de spurte sparer mer enn 10 prosent av nettoinntekten, altså det de sitter igjen med etter skatt. De høyeste spareratene er blant de under 30 år.

For alle aldersgrupper unntatt de under 30 år er en sparekonto i bank den vanligste måten å spare på. Nesten halvparten av de spurte (44 prosent) har plassert mesteparten av sparekapitalen sin på en vanlig konto.

14 prosent oppgir Boligsparing for Ungdom (BSU) som den vanligste spareformen, 13 prosent svarer aksjefond, mens 1 av ti nedbetaler gjeld som den viktigste spareformen.

Tør ikke

Og kjønnsrollemønsteret gjentar seg, flere kvinner enn menn velger den trygge banksparingen. Men, i dagens lavrentemarked med innskuddsrenter ned mot null er det bortkastede penger, så hvorfor er det sånn?

- Jeg tror det kan være flere ting. Du tør ikke ta risiko med sparepengene dine. Så har du kanskje fått inntrykk av at pengene vokser over tid dersom disse plasseres på en sparekonto i banken. Du får jo tross alt renter, svarer forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea Norge.

- Noen tenker kanskje ikke over at du må ta inflasjon med i beregningen. Med dagens skatteregler og prisstigning må du ha en betydelig høy innskuddsrente på sparepengene for å gå i pluss. Det har du ikke, fortsetter hun.

For lav aksjeandel

Og det er mye penger det er snakk om i tapt avkastning hivs du kun sparer i bank i mange år fremover. Andre undersøkelser viser at mønsteret går igjen i pensjonssparingen, folk flest sparer med for lav aksjeandel. Det går ut over kjøpekraften når du blir pensjonist.

Nettavisen ba derfor Incedursun sette opp et eksempel på hvor mye man kan gå glipp av med å spare på høyrentekonto i la oss si 20 år fremover, mot hva du kan få av forventet avkastning i aksjemarkedet (aksjefond).

- La oss si at du har 300.000 kroner på en sparekonto i banken din. Innskuddsrenten er på 1 prosent, og den årlige prisstigningen er på 2,5 prosent.

Verditap

- Etter 20 år har beløpet vokst til 366.057 kroner før skatt. I dagens pengeverdi tilsvarer dette 223.394 kroner før skatt. Med andre ord taper du penger, riktig nok ikke i kroner og øre, men i verdi, sier Incedursun.

Sparing i aksjemarkedet har høyere risiko enn banksparing, men har historisk sett gitt best avkastning. Hvis man legger til grunn en forventet årlig avkastning i aksjemarkedet på ca. 7 prosent fremover.

Forbrukerøkonomen understreker at forventet årlig avkastning kan i noen perioder være høyere og i andre perioder lavere.

Ingen garanti

Det er viktig å være oppmerksom på at historiske tall ikke er noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen vil være avhengig av mange faktorer, blant annet markedsutviklingen og forvaltningskostnader.

- Hvis du plasserer 300.000 kroner i aksjemarkedet med en avkastning på ca. 7 prosent, vil sparebeløpet etter 20 år ha vokst til 1.160.905 kroner før skatt. I dagens pengeverdi tilsvarer dette 708.467 kroner før skatt, sier Incedursun.

Med andre ord snakker vi om en forskjell på nærmere 500.000 kroner.

Som ventet

Nordea-undersøkelsen viser at bare 1 av 5 har plassert mesteparten av sparekapitalen i fond og aksjer. Ikke overraskende er det flere menn enn kvinner som tar mer risiko. Historien gjentar seg. Blant de under 30 år er BSU-konto den primære måten å spare på.​

- Tror du at krisen vi går igjennom nå vil endre noe på sparemønsteret?

- Jeg håper at det kan endre noe på sparemønsteret, og at flere blir mer oppmerksom på hvor de plasserer sparepengene hvis de har en lang sparehorisont. Spar gjerne forsiktig, men spar smart, oppfordrer Nordeas forbrukerøkonom.

- Og hvor mye mener du man ideelt sett bør spare av nettoinntekten, gitt at man har råd til det?

- Mellom 5 og 10 prosent kan være en fin start, men det finnes ikke noe fasit eller tommelfingerregel på det, svarer Incedursun.

Hun peker på at det kommer an på familiesituasjonen, hvor mange det er i husstanden, levestandarden, faste utgifter, gjeld, hva du ønsker for fremtiden, pensjonisttilværelsen osv.