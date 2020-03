Taper millioner i avbestillinger: – Håper nordmenn vil komme til coronafri sone

Utenlandske turister dropper hvalsafarien av frykt for coronaviruset. Nå frykter nordnorske reiseselskaper konsekvensene.

Spredningen av coronaviruset har ført til børspanikk, oljeprisfall og kronekollaps. Mens flere næringer venter spent på hva som vil bli konsekvensene av corona, har flere bransjer allerede fått smake på hva frykten for viruset kan bety.

– Vi har tapt omsetning verdt rundt én million kroner de siste 14 dagene, sier Bram Bril, salgssjef i Sorrisniva.

I over 30 år har opplevelsesbedriften, som var de første til å organisere snøscootersafari i Norge, drevet ved Altaelven, 20 minutter unna Alta sentrum. Gjennom Sorrisniva kan utenlandske turister få oppleve isfiske, nordlysturer og overnatte i et hotell bygd av snø og is. Men i lys av spredningen av coronaviruset, skygger utlendingene banen.

– Én gruppe fikk ikke lov til å reise av selskapet de jobbet for. En annen hadde rett og slett ikke lyst til å reise på grunn av smittefaren, sier Bril.

KAN FÅ OPPSVING: – Dersom spredningen av coronaviruset varer lenge, tror jeg hele Nord-Norge kan få et skikkelig løft av nordmenn som vil feriere i eget land, sier Bram Bril, salgssjef i Sorrisniva. Foto: Privat

– Som å pisse i buksa for å holde varmen

Også for Vegard Berge Uglebakken, som startet opp Nord Ekspedisjon i 2017, har coronaviruset vært et hardt slag. Reiseselskapet tilbyr blant annet hvalsafari, tur med hundeslede og utforskning av samisk kultur, og omsatte i fjor for 6,3 millioner kroner. På én uke har Uglebakken mistet bestillinger verdt 300.000 kroner.

– I helgen ringte jeg rundt til fire andre aktører i nærområdet, som har mistet bestillinger verdt én million kroner til sammen. Det er selvfølgelig ikke store summer sammenliknet med flyselskapene, flyplasshotellene og andre store aktører. Men for oss er dette et betydelig beløp, og situasjonen er svært dramatisk akkurat nå, sier reiselivsdirektøren.

MÅ REDDE DRIFTEN: – Vi vurderer permitteringer fortløpende. Vi har ikke så mye å gå på, og vi forsøker å holde oss i drift så lenge som mulig. Permitteringer blir det samme som å pisse i buksa for å holde varmen, sier Vegard Berge Uglebakken i Nord Ekspedisjon. Foto: Mads Suhr Pettersen

NHO Reiseliv har varslet at viruset vil kunne ramme reiselivet i Norge i lang tid fremover. Til tross for flere besøkende, økt omsetning og større verdiskaping de siste årene, sitter få bedrifter igjen med særlig lønnsomhet å snakke om. Nord Ekspedisjon tjener fortsatt ikke penger, til tross for solid inntektsvekst siden oppstarten for tre år siden.

– Nå vurderer vi permitteringer fortløpende. Økonomisk har vi ikke så mye å gå på, og vi forsøker å holde oss i drift så lenge som mulig. Permitteringer blir det samme som å pisse i buksa for å holde varmen, sier Uglebakken.

Både Uglebakken og Bril forteller om usikkerhet i reiselivsnæringen i nord. Dersom spredningen av coronaviruset skulle ramme sommermånedene, kan det bli kritisk for mange bedrifter.

– Bare i løpet av de siste syv dagene har vi sett en dramatisk endring i markedet. Jeg tror de neste ti dagene kommer til å definere hvordan året vårt kommer til å se ut, sier Uglebakken.

Håper på oppsving av norske turister

Både Sorrisniva og Nord Ekspedisjoner håper imidlertid at kombinasjonen av en svak norsk krone, smittefrykt og reisenekt til utlandet kan gjøre at nordmenn får øynene opp for påske- og sommerferie i Nord-Norge.

Tirsdag fikk Uglebakken en kjærkommen forespørsel fra en norsk gruppe som egentlig skulle dra til Spania i slutten av april, men som ombestemte seg. Nå kommer de heller til Alta. Også Sorrisniva og salgssjef Bril har fått flere henvendelser fra nordmenn, som normalt utgjør noen få prosenter av den totale kundemassen.

– Mange vil ikke til utlandet på grunn av kronekursen. Andre vil ha snø etter en mild vinter, og kan ikke dra til Italia, Sveits og Østerrike. Vi håper nordmenn vil komme til en coronafri sone, noe vi foreløpig er her i Finnmark, sier Bril.

HVALSAFARI: Turister fra hele verden kommer til Finnmark for å få et glimt av hval gjennom opplevelsesbedrifter som Nord Ekspedisjoner og Sorrisniva. De siste ukene har imidlertid kanselleringene rent inn. Foto: Mads Suhr Pettersen

Corona-spredningen har ført til en svært svekket norsk krone, og tirsdag koster en euro 10,9 kroner, mens en amerikansk dollar koster 9,5 kroner. Selv om reiseaktørene trolig kan glemme trafikk fra Asia og USA de kommende månedene, øyner de muligheten for at flere nordmenn tar turen nordover.

– Dersom spredningen av coronaviruset varer lenge, tror jeg hele Nord-Norge kan få et skikkelig løft av nordmenn som vil feriere i eget land, sier Bril.