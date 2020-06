Tar «krenkesak» til regjeringen: – Direkte farlig

En professor fikk munnkurv etter en spøk om tyskerne. Nå tar Høyre-topp Peter Frølich saken opp med regjeringen.

Det var under en forelesning ved Universitetet i Bergen at psykologiprofessor Svein Larsen dro en spøk. Temaet var en undersøkelse som viste at 90 prosent av tyske turister i Norge ikke så på seg selv som typiske turister når de besøker vårt land.

Professoren kom med den lakoniske spøken: «Tyskerne har vært her før«, til latter i salen.

Men en student synes spøken ble for meget, og klaget saken inn til universitetsledelsen. Etterpå kom Universitetet i Bergen med en beklagelse overfor studenten. Professoren selv nekter å beklage. Universitetsledelsen har selv henvist til lov om likestilling og forbud mot diskriminering.

Saken har vekket kraftige reaksjoner både fra politikere og i sosiale medier.

– Mareritt

Saken har fått bergenser og stortingsrepresentant Peter Frølich til å tenne på alle plugger.

– Dette begynner å ligne et orwelliansk mareritt. Et samfunn hvor man har angst for å si feil. Et samfunn uten humor, styrt av autoritær korrekthet på mobbens premisser. Et samfunn hvor et lite feiltrinn kan sette jobb og sosialt liv i fare, sier han til Nettavisen.

Les mer: Sjokkert etter universitet legger seg langflat for «tysker-spøk»: – Hører ikke hjemme noe sted

Frølich tar nå opp saken med regjeringen, og mener at det tydeliggjøres hva loven skal og skal ikke brukes til.

– Jeg har bedt departementet oppklare om loven virkelig er så stivbeint. I ytterste konsekvens må den justeres, sier Frølich.

Han oppfordrer universitetet til å gå gjennom hvordan de har håndtert saken.

– Uansett om loven er sånn eller ikke, bør universitetet gå kraftig i seg selv. Jeg tror nesten jeg må stave dette for å være tydelig nok: Ikke beklag! Dette er ikke noe å beklage!

Les også: Statue av norsk krigshelt og slaveri-motstander revet ned av aktivister i USA

– Vi må tåle en støyt

Diskusjonen kommer i kjølvannet av store demonstrasjoner mot rasisme, og en ny debatt hvor det er foreslått å fjerne statuer av folk som antirasister mener hadde dårlige holdninger. Stortingsrepresentanten mener dette minner om et «krenkelseshysteri».

– Om krenkelseshysteriet vinner frem, kveleer vi noe av det Vesten er bygget på: En fri ytringskultur. Dette er særlig viktig innenfor akademia, hvor takhøyden bør være skyhøy.

Han oppfordrer samtidig studenter til å tenke seg om, og lære dem opp til å tåle reell motstand uten at det betyr hverken diskriminering eller krenkelse.

Les også: Oslos byrådsleder ønsker statuedebatt velkommen

– Vi må lære studenter å tåle motstand. I USA må forelesere nå gi tilbakemeldinger til studenter med kontordøren åpen for å beskytte seg mot trakasseringsanklager. Social justice-bevegelsen på universitetene i USA er rett og slett vanvittig. Jeg håper den fisler ut på samme måte som hippie-bevegelsen, og deretter blir forsket på slik at fremtidige generasjoner kan hindre lignende idioti.

– Hva bør gjøres mot denne utviklingen?

– Det finnes en effektiv motgift. Vi må sette ned foten i møte med krenkelseskulturen. Vi må alle lære oss å tåle en støyt. Om alle ubehageligheter skal løses med ombud, lover, regler og krypende unnskyldninger, har vi tapt.