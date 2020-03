Tar norske butikkhyller med storm: Nå advarer ekspert

Varer med salt karamell er blitt nesten allstedsværende i norske butikhyller de senere årene. Men det er ikke nødvendigvis så positivt, mener ekspert.

Nugatti, brownies, peanøtter, youghurt, sjokolade, iskaffe, Stratos, iskrem: det er bare noen av varene som har dukket opp med smaken «salt karamell».

Ingen annen smak har dukket opp i så mange forskjellige varianter, i så mange forskjellige varer de senere årene.

Les også: Går i strupen på Rema, Kiwi og Coop: Iceland inngår samarbeid med Kolonial.no

- Det er ingen tvil om at salt karamell er den store trenden om dagen, sier Edel-Anita Westhagen-Fladset, direktør, produktutvikling i Orkla Foods Norge, til Nettavisen.

Populært

Orkla er at av Norges aller største leverandører av dagligvare, og står bak merker som Toro, Nidar og Stabburet.

I vår kom de ut med to nye produkter med salt karamell, brownies og nugatti.

- Vi følger de internasjonale trendene og ser hva som er populært. Dessuten slår salt karamell veldig godt ut på i brukertester, sier Westhagen-Fladset.

Les også: Corona-frykt blant nordmenn fører til hamstring: Kolonial.no fikk ekstrem bestilling

Selv om salt karamel er årets store trend, understreker hun at selve sammensetning av søtt, salt og god fylde gjennom smør og fett, er en kanskje tradisjonell kombinasjon.

- Vi har hatt den smaken i Smash og og hvis du går enda lenger tilbake, så har du Snickers. Peanøttsmør og syltetøy er jo også en gammel slager, spesielt i USA, sier hun.

- Kan det være aktuelt med flere varer med salt karamell?



- Vi kan ikke si noe om fremtidens lanseringer, men det er absolutt aktuelt med nye varer. Vi får se hvordan dette blir mottatt, sier hun.

Les også: Her bør du ikke handle taco til helga

USUNT: Klinisk ernæringsfysiolog Vegard Lysne mener det er et problem at vi spiser for mye salt mat. Foto: Privat

Skeptisk

En som ikke er fullt så begeistret for utviklingen er Vegard Lysne, klinisk ernæringsfysiolog ved Universitetet i Bergen.

Han trekker fram at nordmenn allerede får i seg for mye salt, og vi har som mål å redusere det.

Les også: Coronaviruset: Apotekene tømmes - måtte innføre maksbegrensning

- Med tanke på at mesteparten av saltet vi spiser kommer fra ferdigprodukter er det ikke heldig at det kommer mange produkter som bidrar til at vi spiser mer salt. Det er ikke en positiv utvikling, sier han til Nettavisen.

Saken fortsetter under avstemningen:





Forsterker

Produkter med salt karamell bidrar i større grad til at du har lyst på mer.

- Den kombinasjonen med salt, sukker og fett gjør at maten smaker mer, og da er det også lettere å spise mer. Selv om karamell i seg selv har sukker og god smak, vil saltet forsterke denne effekten ytterligere, forklarer han.

Les også: Maarud har endret potetgullet sitt. Det vekker reaksjoner (+)

- Det er med på å bidra til overvektsbølgen, men det kommer jo selvsagt an på hvor ofte du spiser dette, tilføyer Lysne.

Salt karamell kan trigge godfølelsen, og når det samtidig metter dårlig, kan det være vanskelig å slutte å spise det. Lysne oppfordrer imidlertid til å prøve å velge alternativer som er litt sunnere.

- Saltinntaket vårt er dobbelt så høyt som vi ønsker det skal være, og selv om sukkerinntaket er på vei ned, er det fortsatt høyere enn ønskelig, sier han.