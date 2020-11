Tatt på senga av Norwegian-tall: - Ren og skjær trolldom

Norwegian knuser konkurrentene og økte faktisk antallet passasjerer i oktober, noe som er nesten uhørt i Europa.

Norwegian bryter totalt med utviklingen i flymarkedet i måneden som går, skriver Flysmart24.no.

Norwegian økte antallet passasjerer fra 319 370 passasjerer i september til 319 477 reisende i oktober. Det er en oppgang på 107 reisende, som riktignok ikke er mye, men likevel helt enestående i en flymarked som er dypt deprimert som følge av korona-pandemien.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair er mildt sagt imponert.

- Det er ren og skjer trolldom, og utrolig imponerende. Andre store selskaper som har rapportert er alle ned. Finnair er ned 12 prosent, Ryanair og Wizz også Air er kraftig ned, sier Elnæs til Nettavisen.

Han mener samtidig at mye av forklaringen er at luftfarten i Norge har holdt det gående langt bedre enn i mange andre land.

Norwegian har en sterk posisjon her hjemme i Norge og det er det som løftet tallene

- I Norge ligger trafikken på 60 prosent av hva den var for et år tilbake. Norge er på topp i Europa i antall avganger. Det viser at to ting og at statens kjøp av ruter virker og at det er en etterspørsel for flyvninger. Samtidig er det klart at nedstengingen nå vil føre til færre avganger, sier Elnæs.

Norwegian på sin side spretter ikke sjampanje-korken som følge av tallene.

– Det er en meget marginal økning, men vi tror våre kunder setter pris på våre tilbud med billige flybilletter i moderne fly, sier presseansvarlig i Norwegian, Charlotte Holmbergh Jacobsson, til flysmart24.