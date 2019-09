Taxi flyr over vannet: Kan endre transport i byer over hele verden

«Flyvende»taxi testet i Paris - skal bli fremtidens kollektivtransport.

I en storby som Paris vil kollektivtransport alltid være en utfordring. Ett oppstartselskap mener de har svaret på transportproblemet. Løsningen involverer elven Seinen, som renner tvers igjennom byen.



Videoen over er fra testing av den «flyvende» taxien.

«Sjøboblen» er navnet på taxien som med en elektrisk kan skilte med å både være forurensnings- og støyfri. Hydrofoil-prinsippet fører til at båten, allerede ved en fart på 12 kilometer i timen, svever over elven på vei mot sin destinasjon.

Prislappen er på rundt 200.000 euro, i underkant av 2 millioner kroner, og kjører 18 knop, noe som tilsvarer i overkant av 33 kilometer i timen.

Vil skape en bedre verden

Visjonen til de to gründerne bak prosjektet er å endre modus for bytransport i byer rundt om i hele verden, og samtidig skape en bedre planet for fremtidige generasjoner.

- Byene har i dag to hovedproblem, nemlig forurensning og trafikkorker. Men mange byer har imidlertid vannveier som sjeldent blir utnyttet. Tenk deg at man har en gigantisk motorvei som skjærer rett gjennom bykjernen, og at ingen benytter seg av den – hvorfor er det slik, sa selskapets svenske gründer Anders Bringdal til tech crunch.

Doningen vil være mye mer miljøvennlig enn en konvensjonell båt, og den elektriske motoren bidrar også til å holde kostnadene nede. Mens en normal båt med forbrenningsmotor ville hatt drivstoffkostnader på mellom 500 og 1000 kroner timen, er kostnaden på snaue 20 kroner for «Sjøboblen» ifølge Bringdal.

Svensk gründerånd

Anders Bringdal er fra før godt kjent med det våte elementet. Svensken var tidligere kjent som verdens raskeste vindsurfer.

Da han møtte den franske seileren Alain Thebault slo de seg sammen, og bestemte seg for å komme opp med en miljøvennlig måte å frakte folk på, ved å utnytte vannveiene. Tre år etter oppstarten har selskapet 25 faste ansatte, og store visjoner for fremtiden.

Lanseres neste år

Ifølge oppstartselskapet, som også heter Seabubbles, kan tjenesten lanseres allerede neste år, til tross for at veien mot lansering ikke har vært lett.

Gründer Alain Thebault sa i en uttalelse til euronews at reguleringsspørsmål fra Paris har vanskeliggjort fremgangen, noe som har ført til at selskapet fortsetter prosjekter i Sveits og USA i stedet for bare i Frankrike.

- Vi venter på autorisasjonen til å ha en kommersiell linje mellom øst og vest ... men se, det er absolutt ingen på elven, sa han.

Thebault mener den tekniske innovasjonen i landet er for høyt regulert, og sier han frykter at Frankrike skal bli et museum. Paris har i dag et av de tetteste urbane transportnettverkene i verden, med mer enn 650 tog som kjører i rushtiden. i 2016 ble til sammen 4,7 milliarder turer foretatt med offentlig transport i Paris-regionen.

Parisere har i oftere og oftere møtt reisekaos, ofte som følge av at fagforeninger i Paris transportnettverk streker, noe som fører til enorme forsinkelser i kollektivtrafikken.