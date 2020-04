Taxinæringen punktert: – Ett grep kan redde oss

– Jeg vet ikke om jeg skal kjøpe mat til familien eller betale regninger, sier taxi-løyvehaver Mohammad Saaed.

Taxinæringen er fullstendig punktert. Ifølge tall Nettavisen har fått fra Norgestaxi er 80 prosent av turene forsvunnet.

De fleste store taxiselskapene består av flere hundre sjåfører med egne løyver. De tjener til livets opphold gjennom tre ulike inntektskilder.

Det ene er privatmarkedet. Det andre er skoletransport og såkalt tilrettelagt transport, for eksempel for eldre. Og det tredje er pasienttransport.

– Hele markedet er borte

Dag Kibsgaard-Petersen er administrerende direktør i Norgestaxi og forteller at skoletransporten og tilrettelagt transport er forsvunnet helt. Pasienttransporten er redusert med 70 prosent, og privatmarkedet er nær sagt borte med 80 prosent nedgang.

– Hele markedet er bare borte. Flesteparten av våre løyvehavere har ikke noen stor økonomisk buffer å sette inn. Når omsetningen faller bort som den gjør nå, vil konkursene komme veldig raskt, sier Kibsgaard-Petersen til Nettavisen.

Administrerende direktør Dag Kibsgaard-Petersen i Norgestaxi. Foto: Norgestaxi

En stor del av driften deres kommer som følge av offentlig transport. Oslo kommune har kontrakter både for skoletransport og tilrettelagt transport. Men etter taxinæringen måtte parkere bilene, har pengene uteblitt.

– For vårt selskap utgjør offentlige turer omtrent en million turer i året. For å transportere alle krever det mye kapasitet, og mange biler, sier han.

Kommunen sparer store beløp

I mellomtiden sparer kommunen store beløp. For i deres budsjetter er det satt av penger til de offentlige kontraktene. Men ettersom alt er nedstengt, forblir pengene på kommunens konto.

Dette problemet har allerede fylkeskommunene Viken og Trøndelag sett, og har vedtatt at de skal videreføre utbetalingene for å holde hjulene i gang for taxitilbudet.

– Ville disse kontraktene fortsatt som vanlig, kunne vi nærmest unngått konkurser. Det er fantastisk at Viken og Trøndelag har vedtatt dette. Ikke minst er det ekstremt viktig for å sikre at vi har mulighet til å levere når krisen er over, sier Kibsgaard-Petersen.

– Hvordan vil dere sikre at løyvehaverne får pengene i Viken og Trøndelag?

– Vi vil betale direkte ut til de lojale løyvehaverne i disse fylkene som vanligvis kjører disse rutene. Det er dem som har belaget sin økonomi på dette, og vil få pengene utbetalt for å holde hodet over vann, sier taxisjefen.

Må velge mellom mat og regninger

En av løyvehaverne er Mohammad Saaed. Han har drevet med drosje i mange år, og er stolt av jobben han gjør - nå er han imidlertid redd for arbeidsplassen, og håper inderlig kommunen trår til.

– Det er i bunn og grunn ganske ille for å si det mildt. Vi har slitt i flere år av mange grunner. Koronaviruset kom på det mest sårbare tidspunktet, sier Saaed til Nettavisen.

Mohammad Saaed forteller om mørke tider for taxinæringen. Foto: Privat

Han har allerede permittert en sjåfør som jobber for ham, og verkstedet ringte for å spørre om han hadde en bil som kunne settes på verksted. Det er mange næringer som rammes når bilene står parkert.

– Dette handler ikke bare om meg. Det er veldig mange som blir rammet. De fleste av oss løyvehavere er enkeltmannsforetak, så om vi bygger oss opp flere hundretusener i gjeld, så forsvinner ikke den om vi går konkurs, sier han.

Og mange av dem står nå et heftig dilemma:

– Skal vi kjøpe mat til familien, eller skal vi betale løpende utgifter på bilen - som ikke gir meg noen inntekt nå om dagen?

Også han ber kommunen om å betale for de offentlige kontraktene selv om ikke tjenesten brukes akkurat nå.

– Det er utrolig viktig at vi får betaling på kontraktene, for da kan vi i det minste betale kostnadene ved bilen. Alt det vi har strevet for hele livet blir satt i risiko, sier Saaed.

– Dette må vi bare fikse

Anne Haabeth Rygg er Oslo Høyres finanspolitiske talsperson og lover at hun skal ta opp denne saken allerede på fredag.

– Vi skal ta opp dette på finansutvalgsmøte i dag for å komme i gang. Dette må vi bare fikse, sier hun til Nettavisen.

Selv om det er mange bransjer som risikerer en tøff nedtur, mener hun det er politikernes oppgave å hjelpe flest mulig.

MÅ FIKSES: Høyres Anne Haabeth Rygg tar opp saken for taxinæringen allerede fredag. Foto: Kjell Håkon K. Larsen

– Jeg tenker det er kjempeviktig at vi finner et forholdsmessig beløp som kan utbetales ut fra hvordan de har kjørt i tidligere måneder. Dette er midler som både stat og kommune har budsjettert med - og det er lovpålagte tjenester, forklarer hun.

Hun er bekymret for at en konkursbølge i næringen vil føre til at pasienter og skolebarn står uten et tilbud når krisen er over.

– Hvis vi står i en situasjon om disse tjenestene ikke kan leveres, vil det være pasienter og skolebarn som blir skadelidende til slutt. Vi vil oppleve en nedtur i mange bransjer, men vi som politikere har et ansvar for å hjelpe flest mulig, spesielt når pengene allerede står der, sier hun.

Nettavisen tok kontakt med byrådsleder Raymond Johansen for å få svar på hva byrådet vil gjøre for å hjelpe taxinæringen. Han har ikke besvart vår henvendelse.