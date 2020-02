Team Ingebrigtsens inntektsmaskin med rekordoverskudd

Frisørkjeden er Tone Ingebrigtsens fristed og Ingebrigtsen-brødrenes hovedsponsor gjennom mange år.

Brødrene Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen er blant verdens raskeste mellomdistanseløpere, og norske tv-seere har fulgt storfamilien gjennom den populære serien Team Ingebrigtsen i tre sesonger.

Sammen med far og trener Gjert Ingebrigtsen, har mor Tone Ingebrigtsen vært en ekstremt viktig støttespiller for verdensstjernene. I forskningsartikkelen om Ingebrigtsen-brødrene, publisert i International Journal of Sports Science & Coaching, sier blant annet europamester og respondent Filip Ingebrigtsen:

– Moren vår har vært en ekstremt viktig del av familielaget. Hun hadde alltid maten klar da vi kom hjem fra trening, og har vasket tusenvis av kilo med svette treningsklær gjennom årene.

Ingebrigtsen-brødrene har aldri lagt skjul på hvor stor betydning moren Tone Ingebrigtsen har hatt for laget. Her er Jakob og Filip Ingebrigtsen under Doha-VM i fjor. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Tone Ingebrigtsen er også daglig leder av frisørkjeden In Line Frisør, som hun eier sammen med styreleder og ektefelle Gjert Ingebrigtsen. Siden 1997 har Tone Ingebrigtsen drevet firmaet, som har salonger i Stavanger og Sandnes.

Nærmer seg 7 millioner i inntekter

Familien har aldri lagt skjul på hvor viktig inntektene fra frisørsalongen har vært for løpesatsingen, noe Tone Ingebrigtsen har understreket i intervjuer i blant annet KK og Tara de siste par årene.

I 2019 tjente Ingebrigtsens frisørkjede 6,8 millioner kroner, 1,2 millioner mer enn året før. Etter å ha betalt 4,8 millioner kroner i lønn, varer og andre kostnader, ender In Line Frisør-salongene på pene 2 millioner kroner i resultat før skatt. Det er over 500.000 mer enn overskuddet i 2018.

Ingebrigtsen tar ikke ut noe av overskuddet i utbytte, og overfører i stedet drøye 1,5 millioner kroner til selskapets egenkapital. I 2018 tok ekteparet ut 1,5 millioner kroner i utbytte.

Selskapet betalte ut 2,7 millioner kroner i lønn til selskapets ansatte, hvorav ledelsen tjente 450.000 kroner.

Nettavisen Økonomi forsøkte tirsdag å nå Tone Ingebrigtsen, men hun har ikke besvart henvendelsene. Sønnen Filip Ingebrigtsen ble mandag far for første gang, og det er ikke usannsynlig at Tone Ingebrigtsen er opptatt sammen med familien.

Ny rolle

I fjor høst skrev Stavanger Aftenblad at en ny millionavtale har gjort det mulig for Tone Ingebrigtsen å offisielt bli en fast del av støtteapparatet til Team Ingebrigtsen. Avtalen med vindusprodusenten Nordan sikrer Ingebrigtsen-brødrene en million kroner i året de neste tre årene, noe som gjør at Tone Ingebrigtsen kan få en enda mer sentral plass i støtteapparatet.

I motsetning til tidligere, kan Tone nå bli akkreditert til mesterskapene på lik linje med ektemannen, i stedet for å følge løpene fra tribuneplass. I tillegg får hun mer ressurser til å følge opp datteren Ingrid Ingebrigtsen (13).

I dag har Ingebrigtsen-brødrene samarbeidsavtaler med Coop Extra, Nordea, Arctic Securities, SC Betong, Laerdal Medical, NorEngros og Nordan. I tillegg har utøverne personlige avtaler med Nike, og får tilskudd fra Olympiatoppen.

