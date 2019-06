Teknologi-giganter stupte på børs

Rykter om etterforskning av Facebook, Apple, Amazon og Google skapte utslag på børsen i USA.

Google og andre IT-giganter falt på børsen mandag etter at flere medier meldte at USAs regjering vil granske om selskapene misbruker sin markedsmakt.

Facebook stupte 7,5 prosent, mens Googles morselskap Alphabet falt 6,1 prosent.

Den teknologitunge Nasdaq-indeksen sank 1,6 prosent i løpet av dagen. Dow Jones-indeksen lå likevel omtrent uendret da børsene i New York stengte.

Wall Street Journal og flere andre medier meldte før helgen at USAs justisdepartement planlegger antitrust-etterforskning av Google.

Mandag skrev nyhetsbyrået Reuters at departementet vurderer en lignende gransking av Apple. Også Amazon og Facebook kan bli innlemmet i granskingen, ifølge opplysninger fra to kilder som ikke ønsker å bli navngitt.

Opplysningene er foreløpig ikke bekreftet av myndighetene. Det antas at granskingen foreløpig befinner seg i et tidlig stadium.



Flere amerikanske politikere har i senere år vært kritiske til IT-gigantene som har vokst til å bli noen av verdens største og mektigste selskaper. President Donald Trump har anklaget flere av selskapene for å ha politisk slagside, mens den demokratiske presidentkandidaten Elizabeth Warren mener Google og andre IT-selskaper bør deles opp i mindre enheter.Opplysningene er foreløpig ikke bekreftet av myndighetene. Det antas at granskingen foreløpig befinner seg i et tidlig stadium.

