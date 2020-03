Telefonstorm etter koronasvindel: – Folk må være ekstra skeptisk og mistenksom

Svindlere forsøker å tjene store penger på koronaviruset. Det merker Danske Bank, som har fått en kraftig økning i bekymrede folk som ringer inn for hjelp.

Ikke nok med at nordmenn må forberede seg på en bølge av permitteringer og flere eksperter spår konkursras for små og mellomstore bedrifter. I tillegg må folk være ekstra på vakt for svindlere som forsøker å utnytte koronaviruset.

Det startet med at svindlere ikledd smittevernutstyr begynte å oppsøke folk for å teste dem for koronaviruset. Det hele var for å komme seg inn i leiligheten til folk.

– Vi har en markant økning i antall bekymrede kunder som tar kontakt med oss, sier Andreas Nordbø som er Danske Banks fremste ekspert på svindel.

Dette må du passe deg for

Svindeleksperten forklarer at svindlerne vil forsøke en rekke ulike måter å svindle folk i denne perioden. Spesielt advarer han mot betalingssvindel.

– Det er klart at slik som det er nå i finansmarkedet, så vil det komme tilbud om en sikker havn for sparepengene dine. Før du gjør noe sånt bør du snakke enten med banken din eller noen du stoler på, sier Nordbø.

PASS DEG: Svindelekspert Andreas Nordbø i Danske Bank advarer mot nye svindelmetoder, og merker sterk økning i pågangen på telefonen hos dem. Foto: Danske Bank

Han forklarer at hvis det høres for godt ut til å være sant, så er det sannsynligvis det.

Den kommende tiden advarer eksperten også mot innsamlingsaksjoner for enten ofre eller familier berørt av koronaviruset.

– Gi kun til dem du kjenner fra før av, og vet er anerkjent. Ikke gi til organisasjoner du ikke kjenner, for her er det mange som vil forsøke å utnytte folk, sier han til Nettavisen.

Ettersom folk vil oppleve en annen økonomisk situasjon fremover, er det ekstra lett å havne i fellen med såkalt «fishing-svindel». Det betyr at du får tilsendt en lenke, enten på e-post eller SMS hvor for eksempel banken din ber deg om å endre betalingsinformasjon.

– Det er enkelt å tro det er reelt midt oppe i økonomiske problemer. Men det er det ikke. Banken vil aldri sende deg en sms eller e-post med en lenke du skal logge på. Vær forsiktig, advarer Nordbø.

Svindelekspertene hos storbanken forventer en rekke nye grep fra svindlere for å forsøke å lure nordmenn til å gi dem penger. De maner til at nordmenn er ekstra varsomme for nye svindelmetoder.

– Nå er det spesielle tider, og de som driver med denne typen svindel er veldig tilpasningsdyktig. De snur seg fort. De har store ressurser, og vi forventer at det kommer ny typer svindel som vi ikke har vært borti før, sier han til Nettavisen.

– Er vi litt naive?

– Jeg tror ikke vi i Norge er spesielt naive i nordisk sammenheng. Men på verdensbasis er vi nok litt mer godtroende enn andre rundt i verden. Heldigvis begynner folk å bli mer oppmerksom på det, sier Nordbø.

Advarer mot snarveier

Ettersom mange bedrifter har bedt ansatte om å ta hjemmekontor, og stadig flere havner i karantene kan det bli en fristelse om å gjøre betalinger og rutiner enklere. Det advarer banken på det sterkeste mot.

– Det er helt klart viktig å følge bedriftens rutiner når det gjelder betalinger og ikke lempe på rutinene selv om du er et annet sted enn kontoret. Det er sikkert litt tungvint, men det må vi altså bare gjøre. Og er du usikker, så ta kontakt med banken – vi er her for å hjelpe kundene.

Svindeleksperten har lang fartstid med kunder som har enten blitt svindlet eller forsøkt svindlet, men lover at han ikke er blitt oppgitt av den evige kampen.

– Vi må huske at det er folk som har dette som jobb. Vi må bare bekjempe dem så godt vi kan. Det har vært svindlere så lenge vi har hatt et samfunn, så det er vanskelig å bli oppgitt. Men jeg skulle ønske meg at de brukte evnene sine til noe positivt for samfunnet.

Nordbø sier han har erfaring med egne callsenter hvor det sitter store mengder ansatte og jobber utelukkende med svindel som en ordinær arbeidsplass, fra 9-16.

– Dette er en stor industri. Og nå må folk være på vakt, sier han.