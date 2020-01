Telenor drar opp Oslo Børs til ny rekord

Oslo Børs når nye høyder, mye takket være Telenor. Toppnoteringen på børsen fra september 2018 kan bli slått.

25. september 2018 var forrige bestenotering på Oslo Børs. Da endte hovedindeksen på 946,43 poeng. Fredag ettermiddag er det noteringer over 947 poeng. Holder dette seg frem til kl 16.30, blir altså rekorden slått.

Det nye tiåret har startet helt fantastisk på verdens børser. Undertegnelsen av «fase 1» avtalen mellom USA og Kina har uten tvil hjulpet en råvarebørs som vi har i Norge.

- Vi må heller ikke glemme oljeprisen som til tross for et fall fra 70 til 65 dollar per fatet, fortsatt gir et godt bidrag til oljesektoren. I tillegg er det en fortsatt svak norsk krone, sier investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet til Nettavisen Økonomi.

Til værs

Onsdag undertegnet altså USA og Kina fase 1 av handelsavtalen som et ledd i å dempe handelkonflikten mellom verdens to økonomiske stormakter. Denne handelskrigen har pågått siden 2018. Signeringen er godt nytt for aksjemarkedene og bidro til å sende Rec Silicon-aksjen i være torsdag.

NY REKORD? Fredag ettermiddag noteres Hovedindeksen på Oslo Børs marginalt over toppnoteringen fra 25. september 2018. Foto: (Infront)

Blant de store selskapene trekker særlig Telenor opp hovedindeksen fredag med en oppgang på 4,3 prosent. Telenor er det tredje største selskapet på Oslo Børs med en markedsverdi på over 240 milliarder kroner.

Det ble torsdag ettermiddag kjent at fra 1. januar har konsernet skilt eiendom og mobil-, radio- og bredbåndsnettet ut i et eget infrastrukturselskap, Telenor Infra. Telenor Infra er heleid av Telenor-konsernet, men skal ikke være underordnet Telenor Norge.

Modernisering

– Opprettelsen av Telenor Infra er en del av moderniseringsarbeidet vårt og vil være med å optimalisere virksomheten for å skape bedre digitale tjenester som kommer kundene til gode, sier pressesjef Tormod Sandstø i Telenor til E24. Selv om Telenor eier selskapet alene i dag, kan det komme andre eiere.

Børsens to andre største selskap, Equinor og DNB, er fredag ettermiddag opp henholdsvis 0,6 prosent og 0,8 prosent.

Ser vi på sektorene på Oslo Børs, er kommunikasjonsselskapene klart opp, takket være Telenor-oppgangen. Eiendomsaksjene går også bra, men ellers er oppgangen jevnt fordelt mellom sektorene.

God årstid

Hovedindeksen ved Oslo Børs er med fredagens oppgangen på drøyt 1 prosent opp 1,7 prosent siden nyttår. Begynnelsen av januar var altså ikke spesielt bra, men vi har i noen uker vært nær historiske toppnivåer.

I 2019 steg Hovedindeksen med pene 16,5 prosent, som er klart over langsiktig årsgjennomsnitt. Vår hjemlige børs gjorde det likevel langt svakere enn de internasjonale børsene i fjor.

Tradisjonelt stiger Oslo Børs mye på begynnelsen av året for så å ha en dårlig periode fra mai til ut på høsten.

