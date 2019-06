Telenor gikk seirende ut av telefonsalg-strid

Markedsrådet mener Telenor handlet i tråd med regelverket da de ringte bredbåndskunder som var reservert mot telefonsalg, for å tilby dem mobilabonnement.

Markedsrådet har dermed opphevet Forbrukertilsynets vedtak som innebar at Telenor måtte betale tvangsmulkt på 30.000 kroner for hver oppringning som var i strid med vedtaket. Det opplyser Forbrukertilsynet.

Forbrukerrådet innførte i februar forbudsvedtaket mot Telenor etter å ha mottatt flere klager fra bredbåndskunder hos selskapet som reagerte på at de hadde blitt ringt opp og tilbudt mobilabonnement. Alle klagerne hadde reservert seg mot telefonsalg i Reservasjonsregisteret.

Telenor mente imidlertid at de holdt seg innenfor markedsføringsloven, som sier at det er tillatt å ringe kunder som har reservert seg mot telefonsalg for å tilby dem tilsvarende tjenester som de alt har kjøpt. Telekomselskapet valgte derfor å klage vedtaket inn for Markedsrådet, som er enige med Telenor og dermed ga dem medhold.

Forbrukertilsynet mente også at Telenor brøt markedsføringsloven ved å ringe forbrukere som hadde gitt beskjed direkte til selskapet om at de ikke ønsket å bli oppringt. Tilsynet hadde mottatt 24 klager på dette, men Markedsrådet mener at disse ikke ga tilstrekkelig bevis for at Telenor handlet i strid med loven. Også på dette punktet fikk Telenor medhold, og hele Forbrukertilsynets vedtak er dermed opphevet.

