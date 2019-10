Telenor håver inn på norske mobilkunder - uaktuelt med fri mobildata

Norske mobilkunder er en gullkalv, viser Telenor-regnskapet. Databruken er hovedårsaken.

FORNEBU (Nettavisen Økonomi): Onsdag morgen leverte Telenor sitt resultat for tredje kvartal - med et resultat før skatt på minus 0,4 milliarder kroner som blant annet forklares med dårlige tider i Pakistan og store valutakostnader på grunn av en svak norsk krone.

Men mens det er mange minustall i regnskapet, står det ikke så verst til med inntektene fra de norske mobilkundene. Et av lyspunktene i regnskapet, økonomisk sett, er derfor at ARPU er opp 5 prosent fra andre kvartal, selv om antall kunder er ned 2 prosent.

ARPU? Jo, det står for Average Revenue per User, altså inntekten per bruker: 2,897 millioner norske kunder gir hver en gjennomsnittlig inntekt på 344 kroner i måneden. Det tilsvarer tett oppunder en milliard kroner i måneden på norske mobilkunder.

- Vi øker ARPU ved å ta kundene inn i rikere datapakker og gjennom å digitalisere kundekontakten, sa konsernsjef Sigve Brekke under presentasjonen for pressemøtet på Fornebu onsdag formiddag.

I motsetning til svensker og dansker står nordmenn fortsatt uten abonnementstilbud som gir fri databruk - vi betaler dermed mer enn i nabolandene for hver eneste gigabyte som lastes ned på norske Telenor-telefoner.

Øker mest på datatrafikken

Ved å se på tallene for nabolandene fremgår det at den norske utviklingen er spesiell. Tallene viser at det bare er i Norge av de nordiske landene at selskapet øker inntektene mens antall abonnenter faller.

I Sverige er det stikk motsatt: flere abonnenter og inntektsfall. I Danmark faller både inntektene og antall abonnenter, mens i Finland øker antall abonnenter og inntekter.

- Telenor Norge øker ARPU samtidig som antall abonnenter faller - motsatt av Sverige - hvordan forklarer du det?

- Det stemmer ikke helt. Det er forhåndsbetalte mobiler, altså kort, som er ned med 7000, mens vi har en vekst i mobilkunder på 3000, sier Petter-Børre Furberg, administrerende direktør i Telenor Norge, til Nettavisen Økonomi.

Han er likevel er klokkeklar på sammenhengen mellom inntekter og databruk.

- Hovedårsaken til økt ARPU i Norge er at kunden bruker mer data. Dataveksten er på 23 prosent, sier Furberg.

Folk kjøper større datapakker, og på toppen av det kjøper de tjenester innenfor sikkerhet, lagring og nettvern, utdyper Telenors norgessjef.

Fri data i Sverige - ikke i Norge

I de andre nordiske landene tilbys kundene abonnementer med fri databruk. På Telenor Sveriges nettsider er dette tilbudet til og med fremhevet som populært. Og det er kanskje ikke så rart: et abonnement med fri databruk koster svenske Telenor-kunder 569 svenske kroner.

I Norge må man ut med 799 kroner for 60 GB - deretter 399 kr. per 60 GB. Norgessjef Petter-Børre Furberg forklarer dette slik:

- Vi opplever at konkurransen er veldig intens. Vi tilbyr tjenester i de ulike segmentene som møter konkurransen best.

- Men det er påfallende at dere har høyere inntekter per kunde i Norge og samtidig ikke tilbyr fri mobildata i noe abonnement. Har dere ingen planer om å tilby dette?

- Det er ulike markeder. Vi tilbyr pakker som vi mener er tilpasset behovet til hvert segment. Det er stor konkurranse i Norge driver markedet, men vi investerer også veldig mye - vi er et dyrt land å bygge nett i.

- Men du sa nettopp at økt databruk er en hovedårsak til økte kundeinntekter?

- Kundeinntektsveksten skyldes jo også at vi tilbyr tjenester på toppen. Jeg vet ikke hvordan det er i nabolandene.

Henriette Trondsen, analytiker i Arctic Securities, beskriver det norske markedet som mer rasjonelt enn det svenske og danske:

- Telenor Norge rapporterte et solid kvartal drevet av økte abonnementsinntekter på mobil idag. De viste en økning i ARPU (gjennomsnitt abonnementspris) da de selger mer av tilleggstjenester, har hatt mindre prisøkninger og har klart å pushe abonnementene over på høyere prispunkt, sier Trondsen til Nettavisen i en kommentar til prisforskjellene.

- Slår seg sammen for å leve lenger

Rett før kvartalsresultatet lå klart, slapp Telenor nyheten om at Telenors datterselskap Canal Digital slås sammen med Viasat Consumer, som er en del av Nordic Entertainment (NENT).

Det nye selskapet vil få over 1,25 millioner kunder og en omsetning på 7 milliarder kroner. Det nye selskapet skal drive med satellittdistribuert betal-TV og strømmetjenester, samt IPTV på åpne fibernett, og vil fortsette å utvikle TV-distribusjonstjenester.

- Det er for tidlig å gå i detalj på hva som kommer, men vi kommer til å bli gode på å distribuere innhold i mange ulike kanaler. Det er klart dette passer godt når vi ser at parabol er et fallende marked - nå har vi dette, men blir også ledene på IPTV, sier Bjørn Ivar Moen, som blir administrerende direktør i det nye selskapet, til Nettavisen Økonomi.

- Er det ikke en fare for at vi får svekket konkurranse og dermed høyere priser ut til kundene, med en så stor aktør?

- Her er det nå så veldig mange aktører og teknologier at det er vanskelig å forestille seg at det skal bli mindre konkurranse på grunn av dette, sier Moen.

Knut Kristian Hauge, redaktør i mediebransje-nettstedet kampanje.com, ser opplagte fordeler først og fremst for Viasat, som med dette får helt andre distribusjonsmuligheter.

- Det er nok mer spennende for Viasat enn for Telenor, siden de øker sin distribusjon.

- Hva slags innhold kan vi forvente?

- Det blir i hvert fall mye vintersport samlet på ett sted. Så blir det spennende å se om man ønsker å pakke inn dette på en ny måte? Det er en potensiell nedside for kundene, at man kan skru på prisen. Først og fremst er dette to selskaper som sliter med stort kundefrafall - ved å slå seg sammen kan de få forlenget levetid, sier Hauge.