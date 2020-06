Telenor ilagt milliardgebyr av Esa for misbruk av markedsmakt

Efta-tilsynet Esa ilegger Telenor et gebyr på 1,2 milliarder kroner for å ha misbrukt sin markedsmakt til å presse marginene hos andre operatører.

Tilsynsorganet konkluderer med at telekomgiganten i årene 2008–2012 brukte sin posisjon i grossistmarkedet til å prise tjenester slik at utfordrerne ville tape penger på å selge mobilt bredbånd til nettbrett og bærbare PC-er.

«Under en kritisk vekstfase for mobildata i Norge var Telenors grossistpriser høyere enn utsalgsprisene Telenor selv tilbød sine egne sluttkunder», skriver Esa i en pressemelding onsdag morgen. De konkluderer med at denne praksisen var i strid med EØS-konkurranseregler.

Les også: Telenor endrer sine mobilabonnement - satser nå på «ubegrenset» data

– Må ha konsekvenser

Prisingen omtales som en «marginskvis» og førte altså til at konkurrenter som var avhengige av å kjøpe seg grossisttilgang, ville tape penger. Dermed begrenset Telenor konkurransen i et raskt voksende marked, skriver Esa.

– Med urimelige priser svekket Telenor konkurrenter i et marked i vekst. Det gjorde det mye vanskeligere for utfordrere å tilby attraktive pakker til forbrukerne da mobildata var i ferd med å ta av i Norge. For at markedene skal levere for forbrukerne i fremtiden, må slike lovbrudd ha konsekvenser, sier Frank J. Büchel, som har ansvar for konkurransesaker i Esa.

Han legger til at Telenors dominerende stilling gir dem et «særlig ansvar for å sikre at de ikke hindrer konkurranse».

Les også: Telenor stopper 200.000 telefonsvindelforsøk daglig

Alvor og varighet

Esa sier gebyret på 1,2 milliarder kroner tar hensyn til hvor alvorlig bruddet var og hvor lenge det pågikk.

Bruddet på konkurransereglene kan også åpne for private erstatningssøksmål, ifølge Esa, som presiserer at disse i så fall skal behandles i nasjonale domstoler.

Sju og et halvt år

Saken startet med en uanmeldt bevissikring i Telenors lokaler i desember 2012. I mars 2014 fant Esa grunn til å starte en grundig undersøkelse, og to år senere – i februar 2016 – sendte de varsel om vedtak til Telenor.

Tilsynets foreløpige konklusjon var at IT– og telekomselskapet hadde misbrukt sin markedsposisjon. Telenor svarte på varselet samme år.

Les også: Krever nulloppgjør: -Vi vil ikke gjøre dette verre ved å øke lønna

I juni i fjor kom et nytt varsel om vedtak og nye beviser. Igjen svarte Telenor. Ytterligere et brev ble sendt i februar med mulighet for kommentarer fra selskapet, og denne uken fattet Esa sitt vedtak.

Anker avgjørelsen

Telenor omtaler i en børsmelding at ESA på uanmeldt besøk i desember 2012 for å undersøke om selskapet hadde handlet i strid med konkurransereglene i EØS-avtalen.

- I det endelige vedtaket er alle forhold frafalt med unntak av det som omhandler marginskvis. Vedtaket dreier seg om påstått utilstrekkelige marginer mellom Telenors grossistpriser og priser for mobilt bredbånd til privatkunder solgt «stand-alone» i tidsperioden 2008-2012, skriver teleselskapet.

- Saken gjelder en liten del av mobilmarkedet og forhold som ligger langt tilbake i tid. Vi er svært overrasket over vedtaket og botens størrelse. Vi vil nå gå grundig igjennom vedtaket, og vil forberede saken til videre behandling i EFTA-domstolen, sier administrerende direktør i Telenor Norge, Petter-Børre Furberg.

Han peker på at vedtaket gjelder såkalt "marginskvis" i segmentet stand-alone mobilt bredbånd til privatkunder. Dette var separate mobile bredbåndsabonnement - altså ikke de vanlige mobiltelefoni-abonnementene. Mobilt bredbånd som eget produkt (levert med USB-dongel) hadde marginal utbredelse i markedet i perioden 2008-2012, påpeker Telenor-sjefen.

Mobilabonnement med store inkluderte datapakker har i stor grad har tatt over dette markedet, skriver Telenor i meldingen.

(©NTB)