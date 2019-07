Telenor: Lavere abonnementsinntekter

Abonnements- og trafikkinntektene gikk ned med 1 prosent for Telenor i andre kvartal. Resultatet før skatt var lavere enn det analytikerne ventet.

Tallene for andre kvartal til den statsdominerte børsgiganten ble offentliggjort tirsdag morgen. Og de viser at Telenor i andre kvartal satt igjen med totale inntekter på 28 milliarder, en økning på 2 prosent fra samme periode i fjor.

Driftsresultatet (EBITDA) ble på 11,1 milliarder, resultatet før skatt på 5520 millioner. Det var en god del under det analytikerne ventet (se også nedenfor). I første halvår har Telenor levert et resultat før skatt på 12 milliarder kroner.

Men Telenor skriver i en børsmelding at abonnements- og trafikkinntektene gikk ned 1 prosent på organisk basis, altså den naturlige veksten i konsernet, utenom oppkjøp. Konsernsjef Sigve Brekke er likevel fornøyd.

Positive effekter

- Den strategiske agendaen vi satte for to år siden forsetter å gi resultater i andre kvartal. Selv om den organiske abonnements- og trafikkinntekten gikk ned med 1 prosent, var EBITDA-marginen på 40 prosent, og vi hadde positive effekter fra våre moderniseringsprogrammer, sier Brekke i børsmeldingen.

Han mener de nå ser at den gode utviklingen fra starten av året forsetter i flere av våre markeder dette kvartalet. I Norge har ifølge Brekke snittinntekten per mobilkunde økt med 2 prosent. Forberedelser for 5G-nettet er i full gang gjennom piloter og nettverksoppgraderinger.

Analytikernes forventninger tilsa totale inntekter i kvartalet på 27.914 millioner kroner, et driftsresultat før avskrivninger og renter (EBITDA) på 11.217 millioner og et resultat før skatt på 6161 millioner kroner.

Tok tap i Asia

Tre utenlandske datterselskap la mandag frem tallene for andre kvartal. Telenors selskap i Malaysia, Digi, oppnådde et driftsresultat i foregående kvartal på 1125 millioner kroner.

Grameenphone, som er datterselskapet i Bangladesh, tjente 1452 millioner kroner fra april til juni. De måtte ta en avsetning på over 600 millioner kroner i kvartalet, som følge av kommisjonsbetalinger for tidligere år. Det thailandske datterselskapet dtac oppnådde et kvartalsresultat tilsvarende 740 millioner kroner.

I andre kvartal betalte for øvrig Telenor ut 6,4 milliarder i utbytte til aksjonærene. Den norske stat stikker av gårde med drøyt halvparten av dette (se nederst).

Nettavisen Økonomi skrev blant annet om tallene for første kvartal at Telenor mistet 49.000 abonnenter i Norge i løpet av tre måneder.

Som for 2018

Men regnskapstallene var solide, Telenor omsatte i årets tre første måneder totalt for 27,7 milliarder kroner, mot 27,1 milliarder i samme kvartal året før. Driftsresultatet i perioden var 6,8 milliarder kroner, opp fra 5,8 milliarder kroner i første kvartal 2018.

Når det gjelder utsiktene for 2019, skriver Telenor at basert utviklingen i de utenlandske datterselskapene og på resultatene så langt i år, venter konsernet vi abonnements- og trafikkinntekter på nivå med 2018.

Driftsmessige investeringer, eksklusive lisenser og spektrum, er fortsatt forventet å være rundt 16-17 milliarder.

På klagetoppen

I februar skrev Nettavisen Økonomi at de norske mobilkundene betaler dobbelt så mye som de danske kundene. Noen dager senere ble det kjent at Forbrukertilsynet har mottatt så mange klager på Telenor, at telegiganten må ut med 30.000 kroner for hver ny klage.

Telenor-aksjen er så langt i år opp 8,75 prosent (se grafen under). I samme periode er Hovedindeksen ved Oslo Børs opp 10,1 prosent. Markedsverdien av Telenor er 261,5 milliarder kroner og Børsens nest mest verdifulle selskap. Den norske stat eier 54,6 prosent av aksjene i Telenor.

Totalt har Telenor 176 millioner kunder i Skandinavia og Asia, og selskapet omsatte i 2018 for drøyt 110 milliarder kroner.

UJEVNT: Telenor-aksjen begynte svakt, steg så bra frem mot juni, men den seneste måneden har det dabbet av.