Telenor mistet tre millioner mobilkunder på tre måneder

Kundeflukt hos mobilgiganten.

Hele 3,2 millioner mobilkunder valgte å forlate Telenor i løpet av det andre kvartalet, altså månedene april, mai og juni.

Det viser tall fra den seneste kvartalsrapporten til selskapet, publisert torsdag.

Kontantkort

Telenor har i lang tid hatt fall i antall kunder i Norge, men denne gangen er det andre markeder som er avgjørende. I Pakistan mistet Telenor 1,4 millioner kunder, mens Telenors selskaper Grameenphone (Bangladesh) og Dtac (Thailand) begge mistet 0,8 millioner kunder.

I alle landene var det først og fremst kunder med kontantkort som forlot den norske telegiganten.

Kraftige fall i Norge

Mens selv om de store tallene kommer fra helt andre regioner, var det også igjen fall i antallet mobilabonnenter i Norge. I løpet av kvartalet valgte 21.000 nordmenn å forlate Telenors mobiltjenester. Det er nå 2.831.000 Telenor-mobilabonnementer i Norge, ned 73.000 på et år. Telenor ligger nå an til å gå inn i sitt sjuende år på rad med fall i antallet mobilabonnenter.

Tar man med fasttelefonkunder (som naturlig nok har et kraftig fall), internettkunder og TV-kunder, er antallet abonnenter som har forsvunnet totalt sett ned 152.000 på et år i Norge. 37.000 av disse kom i løpet av det seneste kvartalet.

Til gjengjeld økte antallet mobilabonnementer i Myanmar med 0,2 millioner og i Danmark var fasit 11.000 abonnenter mer. I Sverige var fallet i mobilabonnenter bare 2.000.

Telenor kan også trøste seg med at selskapet tjener mer penger enn på samme tid i fjor, drevet blant annet av at de gjenværende kundene betaler for dyrere telefonabonnenement. Resultatet før skatt er på 5,6 milliarder kroner, mot 5,2 milliarder i samme periode i fjor.