Telenor selger RiksTV til NRK og TV2

NRK og TV2 overtar RiksTV og kjøper ut Telenor.

– Dette er ikke et offensivt, forretningsmessig grep for NRK, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til DN.no.

– Eller for TV 2, skyter administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2 inn.

Det er ikke oppgitt noen pris for transaksjonen, mens RiksTV AS omsatte i 2018 for 1,32 milliarder kroner.

– Prisen reflekteres av at en aktør skal ut av selskapet. Vi har funnet en fornuftig pris alle aktører mener er riktig, og som reflekterer at bakkenettet og RiksTV opplever en helt annen konkurranse enn for noen år siden. Strømmetjenester har en helt annen utbredelse enn tidligere, sier Sandnes til DN.no.

Les også: TONO varsler gigantkrav mot RiksTV

Negativ egenkapital

RiksTV tjente bare 7,2 millioner kroner i fjor. Egenkapitalen - bedriftens egne midler - var faktisk ved utgangen av fjoråret negativ med 100 millioner. Den negative egenkapitalen har imidlertid hvert år siden 2014 gått nedover.

Selskapet skriver i årsberetningen for 2018 at veksten idet norske markedet for TV-abonnement er avtakende. De fleste av husstandene har allerede et digitalt TV-abonnement hjemme. Nye kunder kommer i stor grad fra konkurrentene til RiksTV (se nedenfor).

Ved utgangen av fjoråret hadde RiksTV 253.150 kunder, en nedgang på om lag 10.000 fra året i forveien.

RiksTV eies av Telenor Media Invest AS, TV 2 Gruppen og NRK Aktivum med 33,3 prosent hver. Telenor har altså solgt sin eierandel på 33,3 prosent til Norges to største allmenkringkastere.

Det børsnoterte teleselskapet har så langt ikke kommentert salget.

RiksTV AS er et norsk TV-distribusjonsselskap etablert 17. november 2005. Selskapet er ifølge Wikipedia Norges eneste TV-distributør som leverer digital-TV og HDTV via antenne og internett.

Stor dekning

98 prosent av husstandene og ca. 90 prosent av fritidsboligene i Norge får inn RiksTV med vanlig TV-antenne. Wikipedia regner selskapets hovedkonkurrenter som Canal Digital, Viasat, Altibox, Get og Telenor.

RiksTV ble dannet ved overgangen fra analogt til digitalt bakkenett. De første sendingene startet i september 2007.

RiksTV var ifølge Wikipedia først i Norden med å lansere et abonnement der kundene selv kunne velge kanaler. I mars 2012 ble kanalpakken Favoritter lansert – en pakke der hver abonnent kan plukke ut seks valgfrie kanaler i tillegg til NRKs kanaler

RiksTV tilbyr også en rekke TV- og underholdningstjenester via internett. Selskapet var først ute med NRK TV i deres strømmetjeneste Underholdningsportalen.