Telenor-sjefen mistet 66.000 abonnenter i 2019: - Vi har tapt noen store kunder

Kvartalstallene er solide og børsen jubler, men nesten 70.000 abonnenter kunder har forlatt Telenor i 2019.

FORNEBU (Nettavisen): Solide tall preget seansen da Telenor la fram resultatet for fjerde kvartal og 2019 ved konsernets hovedkontor på Fornebu onsdag formiddag.

Omsetningen på 33 milliarder kroner var bedre enn analytikerne forventet, aksjonærene kunne glede seg over 12,4 milliarder i utbytte og børsen belønnet selskapet med heise opp aksjekursen over to prosent.

Tallene fra de asiatiske markedene for 2019 er gode, særlig i Bangladesh og Myanmar, mens Pakistan og Sverige sto for de dårlige nyhetene i form av svake resultater.

Også i Norge kan konsernsjef Sigve Brekke konstatere fortsatt vekst, selv om den er moderat. I Norge var veksten, målt i resultat før skatt, på 0,5 prosent. Totalt for konsernet vokste inntektene fra abonnenter og trafikk med 0,4 prosent.

Tapte abonnenter

I Norge økte disse inntektene med 4 prosent, men et skår i gleden er tapte abonnenter. Antall mobilabonnenter er ned 66.000 på ett år - fra 2.952.000 til 2.886.000.

Det var mange tall som ble behørig omtalt av konsernsjefen og finansdirektøren under Telenors kvartalspresentasjon - dette var ikke ett av dem. I 2018 mistet Telenor 115.000 abonnenter, og trenden fortsatte altså i 2019. Forklaringen er todelt:

- Det er to forklaringer. Det er ikke alle tilbudene på bedriftssegmentene som vi vinner. Vi vinner noen og taper andre. Vi har tapt noen store kunder nå, der vi har valgt å ikke lage så aggressive tilbud som noen andre har gjort. Det går litt opp og ned. I noen kvartaler vinner vi mange kontrakter, i andre vinner vi flere, sier Sigve Brekke til Nettavisen.

Den andre forklaringen er i kontantkort-markedet, påpeker Brekke:

- Det er der man finner de som ikke har et månedlig abonnement og stadig er ute etter de billigste tilbudene. Der er noen av tjenestetilbyderne mer aggressive enn oss. Men vi styrker posisjonen blant abonnementskundene, og der derfor vi også øker inntektene innenfor mobil, sier Brekke.

Inntektsfall per abonnent

Regnskapstallene viser også at inntektene per abonnent økte fra fjerde kvartal 2018 til samme periode i fjor - med fire prosent. Inntekten per abonnent, eller ARPU (Average Revenue per User, red.anm), som telebransjen kaller det, er en viktig målestokk for øknomien i mobilsektoren.

Mens en gjennomsnittlig abonnent ga Telenor en månedlig ARPU på 322 kroner i fjerde kvartal i 2018, hadde denne summen økt til 334 kroner i samme periode i 2019. Men i forrige kvartal var ARPU oppe på hele 344 kroner.

Sammenliknet med nabolandene Sverige og Danmark, er det skyhøye inntekter per abonnent i Norge. Vi betaler mye mer for våre mobilabonnementer enn i nabolandene.

Brekke tror ARPU fra norske abonnenter vil holde seg høy:

- Det skyldes tjenester innenfor sikkerhet og forsikring som kundene viser seg villige til å betale for. I 2020 vil vi fortsette å tilby flere tjenester og mer data i pakkene.

- I praksis umulig å bruke opp datamengden

I Sverige betaler en Telenor-abonnent 569 kroner for et abonnement med fridatabruk. En norsk kunde har ikke dette tilbudet, og betaler 699 kroner i måneden for et abonnement med 60 GB data.

- Hvem blir de første til å tilby et abonnement med ubegrenset datamengde i Norge?

- I Norge har konkurrentene valgt å ikke ha fri data, men full hastighet. Du betaler for mengden av data, men ikke for hastigheten. I Finland, for eksempel, betaler du heller for mer hastighet.

- Men kundene hadde ikke hatt noe imot om det kom slike abonnementer?

- Når er det jo sånn at noen av de store pakkene er i praksis fri data, for det er nesten umulig å bruke dem opp. Og du kan kjøpe mer data relativt billig mot slutten av måneden, sier konsernsjefen.

5G kommer, men bare noen steder

Sigve Brekke varsler at norske kunder endelig kan se fram til kommersiell 5G-lansering i 2020, men noen utrulling i hele landet er det ikke snakk om.

- Det skjer gradvis, der vi ser at det er nyttige ting man kan bruke 5G til. Det første vi gjør er å bruke 5G for å gi bredbånd til hjemmene når vi tar bort kobber-fastnettet, og så tester vi 5G til andre ting, mest til industriapplikasjoner, sier Sigve Brekke til Nettavisen.